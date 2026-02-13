На Рівненщині після 5-годинної тривоги вранці атака рф продовжилася вдень, є поранений
Київ • УНН
Рівненська область зазнала повторної атаки рф вдень, пошкоджено будівлі та магазин. Один житель області поранений і госпіталізований. Вранці було збито повітряні цілі ворога.
У Рівненській області після 5-годинної повітряної тривоги вранці атака рф продовжилася вдень, відомо про одного пораненого, повідомив у п'ятницю голова Рівненської ОВА Олександр Коваль у Telegram, пише УНН.
Пообіді ворог продовжив атакувати Рівненщину. Як результат - пошкоджено кілька господарчих будівель та магазин. На жаль, одного з жителів області поранено. Він у лікарні. Усі служби життєзабезпечення працюють у штатному режимі
Тривожним, з його слів, був і сьогоднішній ранок на Рівненщині.
"Понад 5 годин сирени лунали на Сарненщині, дещо менше – у Вараському та Рівненському районах. Дякуючи професійній роботі наших військових, маємо збиття повітряних цілей ворога. За попередньою інформацією, люди та цивільна інфраструктура не постраждали", - повідомив голова ОВА про ранкову атаку рф.
