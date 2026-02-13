На Рівненщині після 5-годинної тривоги вранці атака рф продовжилася вдень, є поранений

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Ексклюзив
14:32 • 510 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13:41 • 2986 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
12:31 • 10213 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 28846 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 41747 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 35483 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 27930 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 38404 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 61797 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 41692 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.8м/с
92%
733мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 40430 перегляди
Оксен Лісовий підписав наказ про реорганізацію закладів профосвіти - що змінитьсяPhoto09:08 • 9076 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 21560 перегляди
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн10:22 • 16039 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС11:20 • 26853 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
11:25 • 28853 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
10:00 • 41754 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 40590 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 63389 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 104613 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Кирило Буданов
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 21688 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 29413 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 33292 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 58939 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 50942 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
MIM-104 Patriot

На Рівненщині після 5-годинної тривоги вранці атака рф продовжилася вдень, є поранений

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Рівненська область зазнала повторної атаки рф вдень, пошкоджено будівлі та магазин. Один житель області поранений і госпіталізований. Вранці було збито повітряні цілі ворога.

На Рівненщині після 5-годинної тривоги вранці атака рф продовжилася вдень, є поранений

У Рівненській області після 5-годинної повітряної тривоги вранці атака рф продовжилася вдень, відомо про одного пораненого, повідомив у п'ятницю голова Рівненської ОВА Олександр Коваль у Telegram, пише УНН.

Пообіді ворог продовжив атакувати Рівненщину. Як результат - пошкоджено кілька господарчих будівель та магазин. На жаль, одного з жителів області поранено. Він у лікарні. Усі служби життєзабезпечення працюють у штатному режимі

- повідомив Коваль.

Тривожним, з його слів, був і сьогоднішній ранок на Рівненщині.

"Понад 5 годин сирени лунали на Сарненщині, дещо менше – у Вараському та Рівненському районах. Дякуючи професійній роботі наших військових, маємо збиття повітряних цілей ворога. За попередньою інформацією, люди та цивільна інфраструктура не постраждали", - повідомив голова ОВА про ранкову атаку рф.

росія атакувала Україну балістичною ракетою, знешкоджено 111 зі 154 дронів13.02.26, 08:45 • 3878 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Нерухомість
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Рівненська область