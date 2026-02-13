На Ровенщине после 5-часовой тревоги утром атака РФ продолжилась днем, есть раненый
Киев • УНН
Ровенская область подверглась повторной атаке РФ днем, повреждены здания и магазин. Один житель области ранен и госпитализирован. Утром были сбиты воздушные цели врага.
В Ровенской области после 5-часовой воздушной тревоги утром атака РФ продолжилась днем, известно об одном раненом, сообщил в пятницу глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, пишет УНН.
После обеда враг продолжил атаковать Ровенщину. В результате повреждены несколько хозяйственных построек и магазин. К сожалению, один из жителей области ранен. Он в больнице. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме
Тревожным, по его словам, было и сегодняшнее утро на Ровенщине.
"Более 5 часов сирены звучали на Сарненщине, несколько меньше – в Варашском и Ровенском районах. Благодаря профессиональной работе наших военных, имеем сбитие воздушных целей врага. По предварительной информации, люди и гражданская инфраструктура не пострадали", - сообщил глава ОВА об утренней атаке РФ.
