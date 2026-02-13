На Ровенщине после 5-часовой тревоги утром атака РФ продолжилась днем, есть раненый

В Ровенской области после 5-часовой воздушной тревоги утром атака РФ продолжилась днем, известно об одном раненом, сообщил в пятницу глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, пишет УНН.

После обеда враг продолжил атаковать Ровенщину. В результате повреждены несколько хозяйственных построек и магазин. К сожалению, один из жителей области ранен. Он в больнице. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме