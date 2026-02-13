$42.990.04
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13:41 • 3036 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
12:31 • 10227 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
11:25 • 28870 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
10:00 • 41774 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 35500 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 27937 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 38406 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 61799 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 41695 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
На Ровенщине после 5-часовой тревоги утром атака РФ продолжилась днем, есть раненый

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Ровенская область подверглась повторной атаке РФ днем, повреждены здания и магазин. Один житель области ранен и госпитализирован. Утром были сбиты воздушные цели врага.

На Ровенщине после 5-часовой тревоги утром атака РФ продолжилась днем, есть раненый

В Ровенской области после 5-часовой воздушной тревоги утром атака РФ продолжилась днем, известно об одном раненом, сообщил в пятницу глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, пишет УНН.

После обеда враг продолжил атаковать Ровенщину. В результате повреждены несколько хозяйственных построек и магазин. К сожалению, один из жителей области ранен. Он в больнице. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме

- сообщил Коваль.

Тревожным, по его словам, было и сегодняшнее утро на Ровенщине.

"Более 5 часов сирены звучали на Сарненщине, несколько меньше – в Варашском и Ровенском районах. Благодаря профессиональной работе наших военных, имеем сбитие воздушных целей врага. По предварительной информации, люди и гражданская инфраструктура не пострадали", - сообщил глава ОВА об утренней атаке РФ.

россия атаковала Украину баллистической ракетой, обезврежено 111 из 154 дронов13.02.26, 08:45 • 3878 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Недвижимость
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Ровненская область