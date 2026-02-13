На Рівненщині дитині відірвало пальці через вибух

У Рівненській області через вибух ВНП постраждала дитина, підлітку ампутувало пальці, повідомили у ДСНС України, пише УНН.

Нещасний випадок стався у селі Колоденка.

Як зазначається, підліток знайшов підозрілий предмет. "Попередньо - підривач до гранати", - вказали у ДСНС.

Під час огляду знахідка здетонувала в руках дитини. Хлопчик госпіталізований з травматичною ампутацією пальців кисті