На Рівненщині дитині відірвало пальці через вибух

$42.990.04
51.030.17
ukenru
08:10 • 3870 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 6144 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 22945 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 47976 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 34905 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 45124 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 34466 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 27039 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 27817 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 29826 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.4м/с
91%
733мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Прикордонники на Півдні знищили човен і роботизований комплекс ворогаVideo13 лютого, 00:21 • 5598 перегляди
Американці вважають Байдена кращим президентом за Трампа - опитування13 лютого, 01:30 • 9408 перегляди
Транспорт в окупованому Криму працює в режимі виживання, запізнення автобусів до 2 годин - ЦНС13 лютого, 02:02 • 11448 перегляди
Норвегія і Франція об'єднали зусилля для посилення оборонних можливостей України04:21 • 10830 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 5490 перегляди
Публікації
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 6378 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 45986 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 87603 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 77389 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 81892 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Донецька область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 19730 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 23948 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 49413 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 42420 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 44108 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
MIM-104 Patriot
Гриби

На Рівненщині дитині відірвало пальці через вибух

Київ • УНН

 • 532 перегляди

У селі Колоденка підліток знайшов підривач до гранати, який здетонував у його руках. Хлопчика госпіталізовано з травматичною ампутацією пальців кисті.

На Рівненщині дитині відірвало пальці через вибух

У Рівненській області через вибух ВНП постраждала дитина, підлітку ампутувало пальці, повідомили у ДСНС України, пише УНН.

Деталі

Нещасний випадок стався у селі Колоденка.

Як зазначається, підліток знайшов підозрілий предмет. "Попередньо - підривач до гранати", - вказали у ДСНС.

Під час огляду знахідка здетонувала в руках дитини. Хлопчик госпіталізований з травматичною ампутацією пальців кисті

- повідомили у ДСНС.

На Київщині через вибух зарядного пристрою у квартирі постраждала родина з двома дітьми13.11.25, 13:25 • 3181 перегляд

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Село
Рівненська область