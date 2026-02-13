На Рівненщині дитині відірвало пальці через вибух
Київ • УНН
У селі Колоденка підліток знайшов підривач до гранати, який здетонував у його руках. Хлопчика госпіталізовано з травматичною ампутацією пальців кисті.
У Рівненській області через вибух ВНП постраждала дитина, підлітку ампутувало пальці, повідомили у ДСНС України, пише УНН.
Деталі
Нещасний випадок стався у селі Колоденка.
Як зазначається, підліток знайшов підозрілий предмет. "Попередньо - підривач до гранати", - вказали у ДСНС.
Під час огляду знахідка здетонувала в руках дитини. Хлопчик госпіталізований з травматичною ампутацією пальців кисті
