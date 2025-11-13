$42.040.02
Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20034 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
13 листопада, 14:40 • 51428 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще
13 листопада, 14:39 • 33305 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33111 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об'єктів окупантів
13 листопада, 11:14 • 70124 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42360 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39376 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
13 листопада, 07:00 • 37421 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33309 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
На Київщині через вибух зарядного пристрою у квартирі постраждала родина з двома дітьми

Київ • УНН

 • 2404 перегляди

У селі Новосілки на Київщині родина з двома дітьми постраждала через вибух зарядного пристрою та пожежу. Двоє дітей та батько госпіталізовані з отруєнням продуктами горіння.

На Київщині через вибух зарядного пристрою у квартирі постраждала родина з двома дітьми

На Київщині в селі Новосілки через вибух зарядного пристрою в квартирі постраждала родина з двома дітьми, яких госпіталізували з отруєнням продуктами горіння. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Деталі

Внаслідок вибуху виникла пожежа. Сильне задимлення під’їзду заблокувало мешканців багатоповерхівки.

Рятувальники деблокували двері, евакуювали з будинку 62 мешканців, вивели на свіже повітря постраждалу родину та передали медикам.

Двоє дітей і батько госпіталізовані до лікарні з попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння".

ДСНС закликає дотримуватися правил безпеки під час користування альтернативними джерелами електроенергії! 

Нагадаємо

У червні у Кагарлику на Київщині родина отруїлася чадним газом від генератора в підвалі. 27-річний чоловік помер, його 25-річну дружину госпіталізовано.

Ольга Розгон

