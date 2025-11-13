На Київщині через вибух зарядного пристрою у квартирі постраждала родина з двома дітьми
Київ • УНН
У селі Новосілки на Київщині родина з двома дітьми постраждала через вибух зарядного пристрою та пожежу. Двоє дітей та батько госпіталізовані з отруєнням продуктами горіння.
На Київщині в селі Новосілки через вибух зарядного пристрою в квартирі постраждала родина з двома дітьми, яких госпіталізували з отруєнням продуктами горіння. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
Деталі
Внаслідок вибуху виникла пожежа. Сильне задимлення під’їзду заблокувало мешканців багатоповерхівки.
Рятувальники деблокували двері, евакуювали з будинку 62 мешканців, вивели на свіже повітря постраждалу родину та передали медикам.
Двоє дітей і батько госпіталізовані до лікарні з попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння".
ДСНС закликає дотримуватися правил безпеки під час користування альтернативними джерелами електроенергії!
Нагадаємо
У червні у Кагарлику на Київщині родина отруїлася чадним газом від генератора в підвалі. 27-річний чоловік помер, його 25-річну дружину госпіталізовано.