В Киевской области из-за взрыва зарядного устройства в квартире пострадала семья с двумя детьми

В Киевской области в селе Новоселки из-за взрыва зарядного устройства в квартире пострадала семья с двумя детьми, которых госпитализировали с отравлением продуктами горения. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
В результате взрыва возник пожар. Сильное задымление подъезда заблокировало жильцов многоэтажки.
Спасатели деблокировали двери, эвакуировали из дома 62 жильцов, вывели на свежий воздух пострадавшую семью и передали медикам.
Двое детей и отец госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения".
ГСЧС призывает соблюдать правила безопасности при пользовании альтернативными источниками электроэнергии!
В июне в Кагарлыке Киевской области семья отравилась угарным газом от генератора в подвале. 27-летний мужчина умер, его 25-летняя жена госпитализирована.