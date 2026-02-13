В Ровенской области ребенку оторвало пальцы из-за взрыва

В Ровенской области из-за взрыва ВНП пострадал ребенок, подростку ампутировало пальцы, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Несчастный случай произошел в селе Колоденка.

Как отмечается, подросток нашел подозрительный предмет. "Предварительно - взрыватель к гранате", - указали в ГСЧС.

Во время осмотра находка сдетонировала в руках ребенка. Мальчик госпитализирован с травматической ампутацией пальцев кисти - сообщили в ГСЧС.

В Киевской области из-за взрыва зарядного устройства в квартире пострадала семья с двумя детьми