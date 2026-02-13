В Ровенской области ребенку оторвало пальцы из-за взрыва
Киев • УНН
В селе Колоденка подросток нашел взрыватель к гранате, который сдетонировал в его руках. Мальчик госпитализирован с травматической ампутацией пальцев кисти.
В Ровенской области из-за взрыва ВНП пострадал ребенок, подростку ампутировало пальцы, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Несчастный случай произошел в селе Колоденка.
Как отмечается, подросток нашел подозрительный предмет. "Предварительно - взрыватель к гранате", - указали в ГСЧС.
Во время осмотра находка сдетонировала в руках ребенка. Мальчик госпитализирован с травматической ампутацией пальцев кисти
