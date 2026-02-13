$42.990.04
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
В Ровенской области ребенку оторвало пальцы из-за взрыва

В селе Колоденка подросток нашел взрыватель к гранате, который сдетонировал в его руках. Мальчик госпитализирован с травматической ампутацией пальцев кисти.

В Ровенской области ребенку оторвало пальцы из-за взрыва

В Ровенской области из-за взрыва ВНП пострадал ребенок, подростку ампутировало пальцы, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Несчастный случай произошел в селе Колоденка.

Как отмечается, подросток нашел подозрительный предмет. "Предварительно - взрыватель к гранате", - указали в ГСЧС.

Во время осмотра находка сдетонировала в руках ребенка. Мальчик госпитализирован с травматической ампутацией пальцев кисти

- сообщили в ГСЧС.

