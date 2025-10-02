На пунктах пропуску "Старокозаче" та "Могилів-Подільський" тимчасово зупинили рух
Київ • УНН
Рух транспортних засобів обмежено в автомобільних пунктах пропуску "Старокозаче" та "Могилів-Подільський". Пропускні операції тимчасово не здійснюються, що вимагає врахування при плануванні подорожей.
У двох автомобільних пунктах пропуску на кордоні - "Старокозаче" та "Могилів-Подільський" - тимчасово припинили пропуск авто, пише УНН із посиланням на Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Деталі
Інформуємо, що наразі в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон "Старокозаче" та "Могилів-Подільський" обмежено рух транспортних засобів. Пропускні операції тимчасово не здійснюються. Просимо врахувати під час планування подорожей та обирати інші напрямки для перетину кордону
Нагадаємо
У травні уряд України доповнив перелік пунктів пропуску через кордон для автомобільного, залізничного, поромного, повітряного та річкового сполучення.