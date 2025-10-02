На пунктах пропуска «Староказачье» и «Могилев-Подольский» временно остановили движение

В двух автомобильных пунктах пропуска на границе - "Староказачье" и "Могилев-Подольский" - временно прекратили пропуск авто, пишет УНН со ссылкой на Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Подробности

Информируем, что в настоящее время в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу "Староказачье" и "Могилев-Подольский" ограничено движение транспортных средств. Пропускные операции временно не осуществляются. Просим учесть при планировании поездок и выбирать другие направления для пересечения границы - говорится в сообщении.

Напомним

В мае правительство Украины дополнило перечень пунктов пропуска через границу для автомобильного, железнодорожного, паромного, воздушного и речного сообщения.