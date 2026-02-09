На Прикарпатті суд відсторонив від посади мера, підозрюваного у хабарництві
Київ • УНН
Суд в Івано-Франківській області відсторонив від посади мера, якого підозрюють у хабарництві. Посадовець вимагав хабар за передачу комунальних земель в оренду.
В Івано-Франківській області суд відсторонив від посади міського голову, якого підозрюють у хабарництві. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, пише УНН.
За клопотанням прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури суд відсторонив міського голову однієї із громад Прикарпаття від займаної посади. Мера затримали під час отримання частини хабаря в робочому кабінеті 04 лютого 2026 року, наразі він перебуває під вартою
За інформацією прокуратури, з клопотанням про відсторонення прокурори звертались вперше до суду 6 лютого, але воно не було розглянуте через неявку захисників підозрюваного.
У прокуратурі зазначили, що посадовця підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за передачу комунальних земель в оренду приватному підприємцю.
