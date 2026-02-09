На Прикарпатті суд відсторонив від посади мера, підозрюваного у хабарництві

$43.050.09
50.760.13
ukenru
Ексклюзив
15:20 • 584 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 15973 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 31048 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 35855 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 53227 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 51978 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 41923 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 40295 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26928 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 18273 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
0.8м/с
72%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На Волині ворог знову вдарив по об'єкту енергетики: деталі9 лютого, 06:15 • 12227 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 31412 перегляди
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця09:47 • 19982 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 12264 перегляди
Гнилі продукти для військових і мільйонні відкати: майор тилу бригади ДШВ отримав підозруVideo13:13 • 7228 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 1414 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 12389 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 57629 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 78999 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 95738 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Шевченко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Ед Мілібенд
Актуальні місця
Україна
Сумська область
Державний кордон України
Франція
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11 • 462 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 31527 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 37095 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 50324 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 51010 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Facebook

На Прикарпатті суд відсторонив від посади мера, підозрюваного у хабарництві

Київ • УНН

 • 990 перегляди

Суд в Івано-Франківській області відсторонив від посади мера, якого підозрюють у хабарництві. Посадовець вимагав хабар за передачу комунальних земель в оренду.

На Прикарпатті суд відсторонив від посади мера, підозрюваного у хабарництві

В Івано-Франківській області суд відсторонив від посади міського голову, якого підозрюють у хабарництві. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, пише УНН.

За клопотанням прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури суд відсторонив міського голову однієї із громад Прикарпаття від займаної посади. Мера затримали під час отримання частини хабаря в робочому кабінеті 04 лютого 2026 року, наразі він перебуває під вартою

- йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, з клопотанням про відсторонення прокурори звертались вперше до суду 6 лютого, але воно не було розглянуте через неявку захисників підозрюваного.

У прокуратурі зазначили, що посадовця підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за передачу комунальних земель в оренду приватному підприємцю.

Гендиректорку з Прикарпаття звинувачують у мільйонних оборудках та незаконній втечі сина за кордон09.02.26, 15:45 • 1942 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаКримінал та НП
Нерухомість
Івано-Франківська область