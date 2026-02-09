На Прикарпатье суд отстранил от должности мэра, подозреваемого во взяточничестве
Киев • УНН
Суд в Ивано-Франковской области отстранил от должности мэра, которого подозревают во взяточничестве. Чиновник требовал взятку за передачу коммунальных земель в аренду.
В Ивано-Франковской области суд отстранил от должности городского голову, которого подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура, пишет УНН.
По ходатайству прокуроров Ивано-Франковской областной прокуратуры суд отстранил городского голову одной из общин Прикарпатья от занимаемой должности. Мэра задержали во время получения части взятки в рабочем кабинете 04 февраля 2026 года, сейчас он находится под стражей
По информации прокуратуры, с ходатайством об отстранении прокуроры обращались впервые в суд 6 февраля, но оно не было рассмотрено из-за неявки защитников подозреваемого.
В прокуратуре отметили, что должностное лицо подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за передачу коммунальных земель в аренду частному предпринимателю.
Гендиректора с Прикарпатья обвиняют в миллионных сделках и незаконном бегстве сына за границу09.02.26, 15:45 • 2108 просмотров