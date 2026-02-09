$43.050.09
Эксклюзив
15:20 • 1396 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 16473 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 31632 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 36283 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 53587 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 52164 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 42037 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 40362 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26962 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 18293 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
На Прикарпатье суд отстранил от должности мэра, подозреваемого во взяточничестве

Киев • УНН

 • 1152 просмотра

Суд в Ивано-Франковской области отстранил от должности мэра, которого подозревают во взяточничестве. Чиновник требовал взятку за передачу коммунальных земель в аренду.

На Прикарпатье суд отстранил от должности мэра, подозреваемого во взяточничестве

В Ивано-Франковской области суд отстранил от должности городского голову, которого подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура, пишет УНН.

По ходатайству прокуроров Ивано-Франковской областной прокуратуры суд отстранил городского голову одной из общин Прикарпатья от занимаемой должности. Мэра задержали во время получения части взятки в рабочем кабинете 04 февраля 2026 года, сейчас он находится под стражей

- говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, с ходатайством об отстранении прокуроры обращались впервые в суд 6 февраля, но оно не было рассмотрено из-за неявки защитников подозреваемого.

В прокуратуре отметили, что должностное лицо подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за передачу коммунальных земель в аренду частному предпринимателю.

Гендиректора с Прикарпатья обвиняют в миллионных сделках и незаконном бегстве сына за границу09.02.26, 15:45 • 2108 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаКриминал и ЧП
Недвижимость
Ивано-Франковская область