Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографіка
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактика
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
На півдні Венесуели затоплено шахти, загинули щонайменше 14 людей

Київ • УНН

 • 750 перегляди

Щонайменше 14 людей загинули внаслідок обвалу шахти золотої копальні на півдні Венесуели. Трагедія сталася через сильні зливи упродовж декількох днів.

У Венесуелі, через проливні дощі та обвалення золотої копальні загинули щонайменше 14 шахтарів. Для координації рятувальниками було створено командний пункт. Також було зафіксовано момент порятунку кількох загиблих з-під землі.

Передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Через проливні дощі, що обрушилися на південний схід Венесуели минулої неділі, в муніципалітеті Ель-Кальяо, штат Болівар, загинули щонайменше 14 шахтарів. Трагедія сталася на руднику "Куатро Ескінас", розташованому приблизно за 850 кілометрів на південний схід від Каракаса, недалеко від кордону з Гайаною і Бразилією. Загибель людей сталася після обвалення золотої копальні. Факт загибелі шахтарів підтвердила у вівторок губернатор штату Болівар Юлісбет Гарсія. Вона пояснила, що небезпечна ситуація застала їх зненацька. Посадовиця також опублікувала в Instagram відеоролики свого візиту та триваючих рятувальних робіт.

Було створено штаб допомоги; момент порятунку декількох людей з-під землі зафільмовано. 

Станом на поточний час, влада проводить роботи з відкачування та вилучення води в затопленій зоні. Це попередній крок до вилучення тіл.

У рятувальній операції беруть участь не менше п'ятнадцяти співробітників служб безпеки, рятувальників і цивільної оборони. Також армійські підрозділи прибули на місце події, - звіт Команди Національної системи управління. 

Нагадаємо

На шахті "Алмазна" ДП "Добропіллявугілля-видобуток" у Донецькій області стався обвал породи, внаслідок якого загинув гірничий майстер 1978 року народження. 

росіяни закривають шахти на окупованому Донбасі, які раніше передали псевдоінвесторам.

Тайському будівельному магнату та інженерам висунуто звинувачення через обвал недобудованого хмарочосу у Бангкоку під час смертельного землетрусу 28 квітня

Ігор Тележніков

Новини СвітуПогода та довкілля
Золото
Венесуела
Бразилія