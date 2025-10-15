На півдні Венесуели затоплено шахти, загинули щонайменше 14 людей
Щонайменше 14 людей загинули внаслідок обвалу шахти золотої копальні на півдні Венесуели. Трагедія сталася через сильні зливи упродовж декількох днів.
У Венесуелі, через проливні дощі та обвалення золотої копальні загинули щонайменше 14 шахтарів. Для координації рятувальниками було створено командний пункт. Також було зафіксовано момент порятунку кількох загиблих з-під землі.
Через проливні дощі, що обрушилися на південний схід Венесуели минулої неділі, в муніципалітеті Ель-Кальяо, штат Болівар, загинули щонайменше 14 шахтарів. Трагедія сталася на руднику "Куатро Ескінас", розташованому приблизно за 850 кілометрів на південний схід від Каракаса, недалеко від кордону з Гайаною і Бразилією. Загибель людей сталася після обвалення золотої копальні. Факт загибелі шахтарів підтвердила у вівторок губернатор штату Болівар Юлісбет Гарсія. Вона пояснила, що небезпечна ситуація застала їх зненацька. Посадовиця також опублікувала в Instagram відеоролики свого візиту та триваючих рятувальних робіт.
Було створено штаб допомоги; момент порятунку декількох людей з-під землі зафільмовано.
Станом на поточний час, влада проводить роботи з відкачування та вилучення води в затопленій зоні. Це попередній крок до вилучення тіл.
У рятувальній операції беруть участь не менше п'ятнадцяти співробітників служб безпеки, рятувальників і цивільної оборони. Також армійські підрозділи прибули на місце події, - звіт Команди Національної системи управління.
