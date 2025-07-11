На шахті "Алмазна" у Добропілля стався обвал породи, загинув шахтар

На шахті "Алмазна" ДП "Добропіллявугілля-видобуток", що розташована у Донецькій області стався обвал породи, внаслідок якого загинув шахтар. Про це повідомив у Facebook голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець, передає УНН.

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Як зазначив Волинець, загиблим виявився гірничий майстер підземної дільниці 1978 року народження.

Близько 11 диспетчер шахти через обвалення в третій північній лаві на горизонті 550 метрів викликав гірничорятувальників. На момент обвалу у вибої знаходилось 134 гірника, 26 з них були на аварійній дільниці – написав Волинець.

Він додав, що останніми днями росіяни цілеспрямовано атакують обʼєкти енергетичної інфраструктури, а також видобувні підприємства Донецької області. Зокрема, Добропільська громада постійно знаходиться під обстрілами.

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Шахта "Алмазна" розташована у місті Добропілля і входить до складу Державної холдингової компанії "Добропіллявугілля". Дана шахта існує з 1892 року: в ній працює від 2520 до 3500 чоловік, які видобувають 2500—2700 тонн вугілля на добу.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що російські окупанти цілеспрямовано атакували сміттєвоз в Костянтинівці Донецької області.