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На шахте "Алмазная" в Доброполье произошел обвал породы, погиб шахтер

Киев • УНН

 • 300 просмотра

На шахте "Алмазная" ГП "Добропольеуголь-добыча" в Донецкой области произошел обвал породы, в результате которого погиб горный мастер 1978 года рождения. На момент обвала в забое находилось 134 горняка, 26 из них - на аварийном участке.

На шахте "Алмазная" в Доброполье произошел обвал породы, погиб шахтер

На шахте "Алмазная" ГП "Добропольеуголь-добыча", расположенной в Донецкой области, произошел обвал породы, в результате которого погиб шахтер. Об этом сообщил в Facebook глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец, передает УНН.

Детали

Как отметил Волынец, погибшим оказался горный мастер подземного участка 1978 года рождения.

Около 11 диспетчер шахты из-за обрушения в третьей северной лаве на горизонте 550 метров вызвал горноспасателей. На момент обрушения в забое находилось 134 горняка, 26 из них были на аварийном участке

– написал Волынец.

Он добавил, что в последние дни россияне целенаправленно атакуют объекты энергетической инфраструктуры, а также добывающие предприятия Донецкой области. В частности, Добропольская община постоянно находится под обстрелами.

Дополнительно

Шахта "Алмазная" расположена в городе Доброполье и входит в состав Государственной холдинговой компании "Добропольеуголь". Данная шахта существует с 1892 года: в ней работает от 2520 до 3500 человек, которые добывают 2500—2700 тонн угля в сутки.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российские оккупанты целенаправленно атаковали мусоровоз в Константиновке Донецкой области.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Донецкая область
Константиновка
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