"Цинізм у дії": російські окупанти атакували сміттєвоз у Костянтинівці на Донеччині, відео

російські окупанти вдарили по сміттєвозу у місті Костянтинівка Донецької області. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

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Мирні люди виконували свою щоденну роботу, підтримували життя в місті, яке вже давно живе під ворожими обстрілами. І саме в цей сміттєвоз, влучає російський снаряд – повідомили в ДСНС.

Також служба опублікувала відповідне відео.

Так виглядає цинізм у дії. Так виглядає справжнє обличчя російської агресії: обстріли по школах, по ринках, по лікарнях і... по сміттєвозах – додали у ДСНС.

Водночас Головне управління Національної поліції України у Донецькій області повідомило, що за минулу добу росіяни завдали 3387 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 22 населених пункти: загинуло сім людей, поранення отримали дев’ять осіб. Був зруйнований 61 цивільний об’єкт, з них 31 житловий будинок.

Окупанти використовували бомби "КАБ-250", FPV-дрони і артилерію.

Нагадаємо

Внаслідок ворожого удару 11 липня по Степногірській громаді Запорізької області загинув 58-річний чоловік. Його тіло виявили після удару по житловій забудові.

Також УНН повідомляв, що 11 липня російські окупанти вбили жителя Херсона. Вони атакували його ударним дроном. Чоловік їхав на велосипеді у Дніпровському районі міста: удар спричинив травми, несумісні з життям.

Крім того 11 липня росіяни обстріляли заклад охорони здоров'я у Білозерці Херсонської області. Було пошкоджено будівлю закладу, постраждали пацієнт та двоє працівників – вони отримали вибухові та уламкові поранення.

Водночас Сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровською областю.