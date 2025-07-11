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"Цинізм у дії": російські окупанти атакували сміттєвоз у Костянтинівці на Донеччині, відео

Київ • УНН

 • 948 перегляди

Російські окупанти завдали удару по сміттєвозу в Костянтинівці Донецької області. За минулу добу росіяни здійснили 3387 ударів по фронту та житловому сектору, загинуло сім людей, дев'ять отримали поранення.

"Цинізм у дії": російські окупанти атакували сміттєвоз у Костянтинівці на Донеччині, відео

російські окупанти вдарили по сміттєвозу у місті Костянтинівка Донецької області. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

Мирні люди виконували свою щоденну роботу, підтримували життя в місті, яке вже давно живе під ворожими обстрілами. І саме в цей сміттєвоз, влучає російський снаряд

– повідомили в ДСНС.

Також служба опублікувала відповідне відео.

Так виглядає цинізм у дії. Так виглядає справжнє обличчя російської агресії: обстріли по школах, по ринках, по лікарнях і... по сміттєвозах

– додали у ДСНС.

Водночас Головне управління Національної поліції України у Донецькій області повідомило, що за минулу добу росіяни завдали 3387 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 22 населених пункти: загинуло сім людей, поранення отримали дев’ять осіб. Був зруйнований 61 цивільний об’єкт, з них 31 житловий будинок.

Окупанти використовували бомби "КАБ-250", FPV-дрони і артилерію.

Нагадаємо

Внаслідок ворожого удару 11 липня по Степногірській громаді Запорізької області загинув 58-річний чоловік. Його тіло виявили після удару по житловій забудові.

Також УНН повідомляв, що 11 липня російські окупанти вбили жителя Херсона. Вони атакували його ударним дроном. Чоловік їхав на велосипеді у Дніпровському районі міста: удар спричинив травми, несумісні з життям.

Крім того 11 липня росіяни обстріляли заклад охорони здоров'я у Білозерці Херсонської області. Було пошкоджено будівлю закладу, постраждали пацієнт та двоє працівників – вони отримали вибухові та уламкові поранення.

Водночас Сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровською областю.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
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