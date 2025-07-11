"Цинизм в действии": российские оккупанты атаковали мусоровоз в Константиновке Донецкой области, видео

$41.820.05
48.980.13
ukenru
россия намерена войти в Днепропетровскую область на 10 км вглубь - Буданов
12:36 • 1410 просмотра
россия намерена войти в Днепропетровскую область на 10 км вглубь - Буданов
Эксклюзив
11:30 • 11642 просмотра
Десять детей отравились после посещения аквапарка на Закарпатье – полиция
Эксклюзив
09:10 • 25024 просмотра
Нападение на врача в Запорожье: появились детали инцидента в больнице
Эксклюзив
08:32 • 35591 просмотра
ВСК займется анализом работы НАБУ и САП - Власенко
Эксклюзив
07:47 • 38919 просмотра
Более суток в Киеве ищут убийцу полковника СБУ: что известно
Эксклюзив
11 июля, 06:48 • 40040 просмотра
Авиационные предприятия должны попасть в Defence City, критерии нужно смягчить - Гудыменко
Эксклюзив
11 июля, 06:21 • 33181 просмотра
В Киеве посреди дня были включены уличные фонари: в КГГА объяснили причину
Эксклюзив
11 июля, 05:21 • 26773 просмотра
Как помочь ребенку развить эмоциональную устойчивость: советы психолога
11 июля, 02:07 • 25030 просмотра
Трамп готовит "важное заявление" по России на фоне отсутствия прогресса в переговорах
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 148472 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
45%
747мм
Популярные новости
Атака на Харьков «шахедами»: есть попадания в жилую застройку и медучреждение11 июля, 03:12 • 47624 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 72363 просмотра
Трамп раскрыл схему поставок оружия Украине через НАТО11 июля, 06:05 • 9320 просмотра
К экс-министру Кубракову пришли с обысками - источник07:56 • 42134 просмотра
Армани анонсировал возвращение после проблем со здоровьем09:16 • 31323 просмотра
публикации
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 73219 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 111615 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 148473 просмотра
Без самолетостроения нет полной обороны: почему авиация должна быть в Defence City
Эксклюзив
10 июля, 13:59 • 154800 просмотра
Судебная тишина и зарплата 641 тысяча гривен: что известно о деле главного юриста НБУ Александра Зимы10 июля, 12:07 • 136722 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Харьков
Реклама
УНН Lite
Крис Браун не признает вину по новым обвинениям в деле о нападении в Лондоне12:06 • 7876 просмотра
Армани анонсировал возвращение после проблем со здоровьем09:16 • 31971 просмотра
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи винодельни10 июля, 17:43 • 42387 просмотра
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 183801 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 310290 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Эль-Паис
Ланцет (барражирующий боеприпас)

"Цинизм в действии": российские оккупанты атаковали мусоровоз в Константиновке Донецкой области, видео

Киев • УНН

 • 732 просмотра

российские оккупанты нанесли удар по мусоровозу в Константиновке Донецкой области. За минувшие сутки россияне нанесли 3387 ударов по фронту и жилому сектору, погибли семь человек, девять получили ранения.

"Цинизм в действии": российские оккупанты атаковали мусоровоз в Константиновке Донецкой области, видео

российские оккупанты ударили по мусоровозу в городе Константиновка Донецкой области. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Мирные люди выполняли свою ежедневную работу, поддерживали жизнь в городе, который уже давно живет под вражескими обстрелами. И именно в этот мусоровоз попадает российский снаряд

– сообщили в ГСЧС.

Также служба опубликовала соответствующее видео.

Так выглядит цинизм в действии. Так выглядит истинное лицо российской агрессии: обстрелы по школам, по рынкам, по больницам и... по мусоровозам

– добавили в ГСЧС.

В то же время Главное управление Национальной полиции Украины в Донецкой области сообщило, что за минувшие сутки россияне нанесли 3387 ударов по линии фронта и жилому сектору. Под огнем находились 22 населенных пункта: погибло семь человек, ранения получили девять человек. Был разрушен 61 гражданский объект, из них 31 жилой дом.

Оккупанты использовали бомбы "КАБ-250", FPV-дроны и артиллерию.

Напомним

В результате вражеского удара 11 июля по Степногорской общине Запорожской области погиб 58-летний мужчина. Его тело обнаружили после удара по жилой застройке.

Также УНН сообщал, что 11 июля российские оккупанты убили жителя Херсона. Они атаковали его ударным дроном. Мужчина ехал на велосипеде в Днепровском районе города: удар повлек за собой травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, 11 июля россияне обстреляли учреждение здравоохранения в Белозерке Херсонской области. Было повреждено здание учреждения, пострадали пациент и двое работников – они получили взрывные и осколочные ранения.

В то же время Силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник в небе над Днепропетровской областью.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Национальная полиция Украины
КАБ-250
Донецкая область
Днепропетровская область
Запорожская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Херсонская область
Константиновка
Херсон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9