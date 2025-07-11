"Цинизм в действии": российские оккупанты атаковали мусоровоз в Константиновке Донецкой области, видео

российские оккупанты ударили по мусоровозу в городе Константиновка Донецкой области. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Мирные люди выполняли свою ежедневную работу, поддерживали жизнь в городе, который уже давно живет под вражескими обстрелами. И именно в этот мусоровоз попадает российский снаряд – сообщили в ГСЧС.

Также служба опубликовала соответствующее видео.

Так выглядит цинизм в действии. Так выглядит истинное лицо российской агрессии: обстрелы по школам, по рынкам, по больницам и... по мусоровозам – добавили в ГСЧС.

В то же время Главное управление Национальной полиции Украины в Донецкой области сообщило, что за минувшие сутки россияне нанесли 3387 ударов по линии фронта и жилому сектору. Под огнем находились 22 населенных пункта: погибло семь человек, ранения получили девять человек. Был разрушен 61 гражданский объект, из них 31 жилой дом.

Оккупанты использовали бомбы "КАБ-250", FPV-дроны и артиллерию.

Напомним

В результате вражеского удара 11 июля по Степногорской общине Запорожской области погиб 58-летний мужчина. Его тело обнаружили после удара по жилой застройке.

Также УНН сообщал, что 11 июля российские оккупанты убили жителя Херсона. Они атаковали его ударным дроном. Мужчина ехал на велосипеде в Днепровском районе города: удар повлек за собой травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, 11 июля россияне обстреляли учреждение здравоохранения в Белозерке Херсонской области. Было повреждено здание учреждения, пострадали пациент и двое работников – они получили взрывные и осколочные ранения.

В то же время Силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник в небе над Днепропетровской областью.