10:41 • 5806 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
10:14 • 12926 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
09:25 • 15382 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00 • 15868 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
08:32 • 14942 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
08:03 • 15423 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49 • 15556 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
07:17 • 26565 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
07:08 • 26774 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13535 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
На юге Венесуэлы затоплены шахты, погибли по меньшей мере 14 человек

Киев • УНН

 • 614 просмотра

По меньшей мере 14 человек погибли в результате обвала шахты золотого рудника на юге Венесуэлы. Трагедия произошла из-за сильных ливней в течение нескольких дней.

На юге Венесуэлы затоплены шахты, погибли по меньшей мере 14 человек

В Венесуэле из-за проливных дождей и обрушения золотого рудника погибли по меньшей мере 14 шахтеров. Для координации спасателей был создан командный пункт. Также был зафиксирован момент спасения нескольких погибших из-под земли.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Из-за проливных дождей, обрушившихся на юго-восток Венесуэлы в минувшее воскресенье, в муниципалитете Эль-Каллао, штат Боливар, погибли по меньшей мере 14 шахтеров. Трагедия произошла на руднике "Куатро Эскинас", расположенном примерно в 850 километрах к юго-востоку от Каракаса, недалеко от границы с Гайаной и Бразилией. Гибель людей произошла после обрушения золотого рудника. Факт гибели шахтеров подтвердила во вторник губернатор штата Боливар Юлисбет Гарсия. Она объяснила, что опасная ситуация застала их врасплох. Чиновница также опубликовала в Instagram видеоролики своего визита и продолжающихся спасательных работ.

Был создан штаб помощи; момент спасения нескольких человек из-под земли запечатлен.

По состоянию на текущее время, власти проводят работы по откачке и извлечению воды в затопленной зоне. Это предварительный шаг к извлечению тел.

В спасательной операции принимают участие не менее пятнадцати сотрудников служб безопасности, спасателей и гражданской обороны. Также армейские подразделения прибыли на место происшествия, - отчет Команды Национальной системы управления.

Напомним

На шахте "Алмазная" ГП "Добропольеуголь-добыча" в Донецкой области произошел обвал породы, в результате которого погиб горный мастер 1978 года рождения.

Россияне закрывают шахты на оккупированном Донбассе, которые ранее передали псевдоинвесторам.

Тайскому строительному магнату и инженерам предъявлены обвинения из-за обрушения недостроенного небоскреба в Бангкоке во время смертельного землетрясения 28 апреля

Игорь Тележников

Новости МираПогода и окружающая среда
Золото
Венесуэла
Бразилия