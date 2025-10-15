На юге Венесуэлы затоплены шахты, погибли по меньшей мере 14 человек
По меньшей мере 14 человек погибли в результате обвала шахты золотого рудника на юге Венесуэлы. Трагедия произошла из-за сильных ливней в течение нескольких дней.
В Венесуэле из-за проливных дождей и обрушения золотого рудника погибли по меньшей мере 14 шахтеров. Для координации спасателей был создан командный пункт. Также был зафиксирован момент спасения нескольких погибших из-под земли.
Из-за проливных дождей, обрушившихся на юго-восток Венесуэлы в минувшее воскресенье, в муниципалитете Эль-Каллао, штат Боливар, погибли по меньшей мере 14 шахтеров. Трагедия произошла на руднике "Куатро Эскинас", расположенном примерно в 850 километрах к юго-востоку от Каракаса, недалеко от границы с Гайаной и Бразилией. Гибель людей произошла после обрушения золотого рудника. Факт гибели шахтеров подтвердила во вторник губернатор штата Боливар Юлисбет Гарсия. Она объяснила, что опасная ситуация застала их врасплох. Чиновница также опубликовала в Instagram видеоролики своего визита и продолжающихся спасательных работ.
Был создан штаб помощи; момент спасения нескольких человек из-под земли запечатлен.
По состоянию на текущее время, власти проводят работы по откачке и извлечению воды в затопленной зоне. Это предварительный шаг к извлечению тел.
В спасательной операции принимают участие не менее пятнадцати сотрудников служб безопасности, спасателей и гражданской обороны. Также армейские подразделения прибыли на место происшествия, - отчет Команды Национальной системы управления.
