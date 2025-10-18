На Одещині триває проєкт енергонезалежних шкіл: освітні заклади оснащують сонячними панелями
Київ • УНН
На Одещині впроваджують проєкт з енергонезалежності шкіл, оснащуючи їх сонячними батареями, інверторами та системами зберігання енергії. До 1 листопада обладнають школи ще у 5 районах області, а осінні канікули в Одесі можуть перенести.
На Одещині впроваджують проєкт, спрямований на енергонезалежність шкіл. Заклади освіти оснащують сонячними батареями, інверторами та системами зберігання енергії, щоб навчальний процес не зупинявся навіть під час блекаутів. Про це інформує голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
За словами Кіпера, освітні заклади оснащуються акумуляторами, інверторами та сонячними панелями, щоб діти могли навчатися навіть під час блекаутів.
Наразі вже обладнали школи у двох районах Одещини, зокрема, в Авангардівській та Старомаяківській громадах
Очільник Одеської ОВА повідомив, що до 1 листопада так само будуть забезпечені школи у ще 5 районах області.
Нагадаємо
В Одесі розглядають перенесення осінніх шкільних канікул через можливі проблеми з електроенергією та опаленням взимку. Останній тиждень жовтня буде присвячений повторенню матеріалу без контрольних та домашніх завдань.
У Запоріжжі відкрили тринадцяту в області підземну школу 17.10.25, 23:49 • 1064 перегляди