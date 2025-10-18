В Одесской области продолжается проект энергонезависимых школ: образовательные учреждения оснащают солнечными панелями
Киев • УНН
В Одесской области внедряют проект по энергонезависимости школ, оснащая их солнечными батареями, инверторами и системами хранения энергии. До 1 ноября оборудуют школы еще в 5 районах области, а осенние каникулы в Одессе могут перенести.
В Одесской области внедряется проект, направленный на энергонезависимость школ. Учебные заведения оснащают солнечными батареями, инверторами и системами хранения энергии, чтобы учебный процесс не останавливался даже во время блэкаутов. Об этом информирует глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, передает УНН.
Подробности
По словам Кипера, образовательные учреждения оснащаются аккумуляторами, инверторами и солнечными панелями, чтобы дети могли учиться даже во время блэкаутов.
Сейчас уже оборудовали школы в двух районах Одесской области, в частности, в Авангардовской и Старомаяковской общинах
Глава Одесской ОВА сообщил, что до 1 ноября так же будут обеспечены школы еще в 5 районах области.
Напомним
В Одессе рассматривают перенос осенних школьных каникул из-за возможных проблем с электроэнергией и отоплением зимой. Последняя неделя октября будет посвящена повторению материала без контрольных и домашних заданий.
В Запорожье открыли тринадцатую в области подземную школу17.10.25, 23:49 • 1040 просмотров