На Одещині кілька населених пунктів під загрозою підтоплення, в одному з сіл вже організували переправу
Київ • УНН
На Одещині через підняття рівня води в річці Тилігул під загрозою підтоплення опинилися кілька населених пунктів Березівського району. У селі Чижове затоплений єдиний в'їзд, рятувальники організували переправу та роздробили кригу на мосту.
На Одещині через стрімке підняття рівня води в річці Тилігул під загрозою підтоплення опинилися кілька населених пунктів Березівського району, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Як повідомили у ДСНС, у селі Чижове затоплений єдиний в’їзд до населеного пункту. Рятувальники спільно з місцевою пожежною командою організували переправу для мешканців за допомогою спецтехніки. На мосту водолази та рятувальники роздробили кригу, щоб пришвидшити рух води.
У місті Березівка зробили захисний насип із піску, щоб перегородити шлях воді. У селі Вікторівка вода підійшла до присадибних ділянок, рятувальники ДСНС моніторять ситуацію 24/7.
Крім того, прочищені водоскиди у ставках сіл Яснопіль, Михайлівка та Новогригорівка, щоб вода сходила швидше.
Нагадаємо
Урядовці провели нараду з підготовки до весняних паводків, початок яких очікується наприкінці березня в центральних областях. Складніша ситуація прогнозується в Карпатському регіоні та на Одещині, ДСНС та ОВА формують резерви техніки.