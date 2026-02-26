$43.240.02
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На Одещині кілька населених пунктів під загрозою підтоплення, в одному з сіл вже організували переправу

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 428 перегляди

На Одещині через підняття рівня води в річці Тилігул під загрозою підтоплення опинилися кілька населених пунктів Березівського району. У селі Чижове затоплений єдиний в'їзд, рятувальники організували переправу та роздробили кригу на мосту.

На Одещині кілька населених пунктів під загрозою підтоплення, в одному з сіл вже організували переправу

На Одещині через стрімке підняття рівня води в річці Тилігул під загрозою підтоплення опинилися кілька населених пунктів Березівського району, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Як повідомили у ДСНС, у селі Чижове затоплений єдиний в’їзд до населеного пункту. Рятувальники спільно з місцевою пожежною командою організували переправу для мешканців за допомогою спецтехніки. На мосту водолази та рятувальники роздробили кригу, щоб пришвидшити рух води.

У місті Березівка зробили захисний насип із піску, щоб перегородити шлях воді. У селі Вікторівка вода підійшла до присадибних ділянок, рятувальники ДСНС моніторять ситуацію 24/7.

Крім того, прочищені водоскиди у ставках сіл Яснопіль, Михайлівка та Новогригорівка, щоб вода сходила швидше. 

Нагадаємо

Урядовці провели нараду з підготовки до весняних паводків, початок яких очікується наприкінці березня в центральних областях. Складніша ситуація прогнозується в Карпатському регіоні та на Одещині, ДСНС та ОВА формують резерви техніки.

Антоніна Туманова

