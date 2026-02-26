В Одесской области несколько населенных пунктов под угрозой подтопления, в одном из сел уже организовали переправу

$43.240.02
50.960.00
ukenru
15:08 • 1556 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
14:09 • 5126 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53 • 14349 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47 • 12468 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
11:34 • 61958 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 36953 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 48640 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 62314 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 53242 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 64301 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
75%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Си Цзиньпин высказался за "равное участие всех сторон" в переговорах о мире в Украине на фоне призывов Мерца повлиять на москву26 февраля, 07:08 • 8406 просмотра
Орбан написал письмо Зеленскому по поводу нефтепровода "Дружба"26 февраля, 07:34 • 33663 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 32766 просмотра
Поддерживают агрессию и уничтожение Украины - ГУР и ЦПД обновили список пропагандистов рф26 февраля, 09:59 • 33139 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 11543 просмотра
публикации
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
13:53 • 14348 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 11658 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
11:34 • 61956 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 64300 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 69277 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Андрей Веревский
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Сумская область
Швеция
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 32858 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 47529 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 50236 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 55159 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 55197 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Дипломатка

В Одесской области несколько населенных пунктов под угрозой подтопления, в одном из сел уже организовали переправу

Киев • УНН

 • 126 просмотра

В Одесской области из-за поднятия уровня воды в реке Тилигул под угрозой подтопления оказались несколько населенных пунктов Березовского района. В селе Чижово затоплен единственный въезд, спасатели организовали переправу и раздробили лед на мосту.

В Одесской области несколько населенных пунктов под угрозой подтопления, в одном из сел уже организовали переправу

В Одесской области из-за стремительного поднятия уровня воды в реке Тилигул под угрозой подтопления оказались несколько населенных пунктов Березовского района, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, в селе Чижово затоплен единственный въезд в населенный пункт. Спасатели совместно с местной пожарной командой организовали переправу для жителей с помощью спецтехники. На мосту водолазы и спасатели раздробили лед, чтобы ускорить движение воды.

В городе Березовка сделали защитную насыпь из песка, чтобы перегородить путь воде. В селе Викторовка вода подошла к приусадебным участкам, спасатели ГСЧС мониторят ситуацию 24/7.

Кроме того, прочищены водосбросы в прудах сел Яснополь, Михайловка и Новогригоровка, чтобы вода сходила быстрее. 

Напомним

Чиновники провели совещание по подготовке к весенним паводкам, начало которых ожидается в конце марта в центральных областях. Более сложная ситуация прогнозируется в Карпатском регионе и в Одесской области, ГСЧС и ОВА формируют резервы техники.

Антонина Туманова

Общество
Недвижимость
Село
Техника
Кабинет Министров Украины
Снег в Украине
Одесская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Карпатские горы
Украина