В Одесской области несколько населенных пунктов под угрозой подтопления, в одном из сел уже организовали переправу
Киев • УНН
В Одесской области из-за поднятия уровня воды в реке Тилигул под угрозой подтопления оказались несколько населенных пунктов Березовского района. В селе Чижово затоплен единственный въезд, спасатели организовали переправу и раздробили лед на мосту.
В Одесской области из-за стремительного поднятия уровня воды в реке Тилигул под угрозой подтопления оказались несколько населенных пунктов Березовского района, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Как сообщили в ГСЧС, в селе Чижово затоплен единственный въезд в населенный пункт. Спасатели совместно с местной пожарной командой организовали переправу для жителей с помощью спецтехники. На мосту водолазы и спасатели раздробили лед, чтобы ускорить движение воды.
В городе Березовка сделали защитную насыпь из песка, чтобы перегородить путь воде. В селе Викторовка вода подошла к приусадебным участкам, спасатели ГСЧС мониторят ситуацию 24/7.
Кроме того, прочищены водосбросы в прудах сел Яснополь, Михайловка и Новогригоровка, чтобы вода сходила быстрее.
Напомним
Чиновники провели совещание по подготовке к весенним паводкам, начало которых ожидается в конце марта в центральных областях. Более сложная ситуация прогнозируется в Карпатском регионе и в Одесской области, ГСЧС и ОВА формируют резервы техники.