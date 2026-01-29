На нафтопереробному заводі Tüpraş İzmit поблизу Стамбула стався вибух

$42.770.19
51.230.00
ukenru
19:28 • 2934 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
18:35 • 6524 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
17:45 • 11693 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 15599 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 27132 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 25151 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 29201 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 26325 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 19663 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 21131 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.6м/с
89%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Фіктивні відстрочки в реєстрі "Оберіг": викрито організовану групу посадовців ТЦК та ЗСУPhoto29 січня, 12:30 • 7056 перегляди
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі29 січня, 14:13 • 33955 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 14984 перегляди
Лютий 2026 року: якою буде погода в останній місяць зими15:54 • 4890 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 10656 перегляди
Публікації
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
17:45 • 11686 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 10694 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 15018 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 75451 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 103756 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Брюссель
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі18:08 • 2840 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202616:52 • 3568 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 30332 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 56275 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 53472 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Instagram

На нафтопереробному заводі Tüpraş İzmit поблизу Стамбула стався вибух

Київ • УНН

 • 116 перегляди

На нафтопереробному заводі TÜRKİYE Petrol Rafinerileri A.Ş. в Ізміті стався вибух у бензосховищі під час технічного обслуговування. Постраждалих немає, пожежу швидко локалізували.

На нафтопереробному заводі Tüpraş İzmit поблизу Стамбула стався вибух

На нафтопереробному заводі TÜRKİYE Petrol Rafinerileri A.Ş. в Ізміті стався вибух у бензосховищі під час технічного обслуговування. Про це пише CNN, передає УНН

Деталі 

Як пише видання, на нафтопереробному заводі TÜRKİYE Petrol Rafinerileri A.Ş. в Ізміті, що в провінції Коджаелі, стався вибух у бензосховищі, яке перебувало на стадії технічного обслуговування. Після інциденту до місця події було направлено велику кількість пожежних та аварійних бригад. 

Зазначається, що на заводі пролунали сирени, а працівники були евакуйовані. Поліція вжила заходів безпеки, а пожежники почали гасити вогонь. Повідомляється, що постраждалих немає. 

У заяві компанії зазначено, що пожежа на території резервуарного парку була швидко локалізована технічною командою. 

Сьогодні близько 21:30 на території резервуарного парку нафтопереробного заводу в Ізміті сталася пожежа, яка була швидко локалізована нашою технічною командою. Жоден з наших співробітників не постраждав. Наші операції продовжуються в звичайному режимі 

- заявили в компанії. 

Нагадаємо 

Доходи росії від енергоносіїв минулого року впали приблизно на одну п'яту порівняно з 2024 роком, на тлі того, як зростання знижок зіткнулося зі слабкими світовими цінами, що посилило навантаження на економіку кремля воєнного часу. 

Павло Башинський

Кримінал та НПНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні