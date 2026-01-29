На нафтопереробному заводі Tüpraş İzmit поблизу Стамбула стався вибух

На нафтопереробному заводі TÜRKİYE Petrol Rafinerileri A.Ş. в Ізміті стався вибух у бензосховищі під час технічного обслуговування. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, на нафтопереробному заводі TÜRKİYE Petrol Rafinerileri A.Ş. в Ізміті, що в провінції Коджаелі, стався вибух у бензосховищі, яке перебувало на стадії технічного обслуговування. Після інциденту до місця події було направлено велику кількість пожежних та аварійних бригад.

Зазначається, що на заводі пролунали сирени, а працівники були евакуйовані. Поліція вжила заходів безпеки, а пожежники почали гасити вогонь. Повідомляється, що постраждалих немає.

У заяві компанії зазначено, що пожежа на території резервуарного парку була швидко локалізована технічною командою.

Сьогодні близько 21:30 на території резервуарного парку нафтопереробного заводу в Ізміті сталася пожежа, яка була швидко локалізована нашою технічною командою. Жоден з наших співробітників не постраждав. Наші операції продовжуються в звичайному режимі - заявили в компанії.

