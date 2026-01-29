$42.770.19
19:28 • 2774 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
18:35 • 6212 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
17:45 • 11467 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 15455 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 26946 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 25033 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 29095 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 26246 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
29 января, 11:30 • 19611 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 21089 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
Эксклюзивы
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
17:45 • 11471 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов16:36 • 10504 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 14848 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 75294 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 103595 просмотра
На нефтеперерабатывающем заводе Tüpraş İzmit под Стамбулом произошел взрыв

Киев • УНН

 • 16 просмотра

На нефтеперерабатывающем заводе TÜRKİYE Petrol Rafinerileri A.Ş. в Измите произошел взрыв в бензохранилище во время технического обслуживания. Пострадавших нет, пожар быстро локализовали.

На нефтеперерабатывающем заводе Tüpraş İzmit под Стамбулом произошел взрыв

На нефтеперерабатывающем заводе TÜRKİYE Petrol Rafinerileri A.Ş. в Измите произошел взрыв в бензохранилище во время технического обслуживания. Об этом пишет CNN, передает УНН

Детали 

Как пишет издание, на нефтеперерабатывающем заводе TÜRKİYE Petrol Rafinerileri A.Ş. в Измите, что в провинции Коджаэли, произошел взрыв в бензохранилище, которое находилось на стадии технического обслуживания. После инцидента к месту происшествия было направлено большое количество пожарных и аварийных бригад. 

Отмечается, что на заводе прозвучали сирены, а работники были эвакуированы. Полиция приняла меры безопасности, а пожарные начали тушить огонь. Сообщается, что пострадавших нет. 

В заявлении компании указано, что пожар на территории резервуарного парка был быстро локализован технической командой. 

Сегодня около 21:30 на территории резервуарного парка нефтеперерабатывающего завода в Измите произошел пожар, который был быстро локализован нашей технической командой. Ни один из наших сотрудников не пострадал. Наши операции продолжаются в обычном режиме 

- заявили в компании. 

Напомним 

Доходы россии от энергоносителей в прошлом году упали примерно на одну пятую по сравнению с 2024 годом, на фоне того, как рост скидок столкнулся со слабыми мировыми ценами, что усилило нагрузку на экономику Кремля военного времени. 

Павел Башинский

Криминал и ЧПНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине