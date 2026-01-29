На нефтеперерабатывающем заводе Tüpraş İzmit под Стамбулом произошел взрыв

На нефтеперерабатывающем заводе TÜRKİYE Petrol Rafinerileri A.Ş. в Измите произошел взрыв в бензохранилище во время технического обслуживания. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, на нефтеперерабатывающем заводе TÜRKİYE Petrol Rafinerileri A.Ş. в Измите, что в провинции Коджаэли, произошел взрыв в бензохранилище, которое находилось на стадии технического обслуживания. После инцидента к месту происшествия было направлено большое количество пожарных и аварийных бригад.

Отмечается, что на заводе прозвучали сирены, а работники были эвакуированы. Полиция приняла меры безопасности, а пожарные начали тушить огонь. Сообщается, что пострадавших нет.

В заявлении компании указано, что пожар на территории резервуарного парка был быстро локализован технической командой.

Сегодня около 21:30 на территории резервуарного парка нефтеперерабатывающего завода в Измите произошел пожар, который был быстро локализован нашей технической командой. Ни один из наших сотрудников не пострадал. Наши операции продолжаются в обычном режиме - заявили в компании.

