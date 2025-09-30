На Миколаївщині викрили незаконний видобуток підземних вод на 120 млн грн
На Миколаївщині прокурори викрили масштабну схему незаконного користування надрами, яка завдала державі збитків на понад 120 млн грн. Директор товариства у Баштанському районі підозрюється у незаконному видобутку підземних вод для виробництва та продажу питної води.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
Директор одного з товариств Баштанського району повідомлений про підозру у незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення – підземних вод, повідомляє Спеціалізована екологічна прокуратура.
За даними слідства, з січня 2024 року по вересень 2025 року директор товариства спільно з іншою особою незаконно видобував підземні води без відповідного дозволу.
Видобуті ресурси потім використовувалися для виробництва, фасування та продажу питної води населенню, що є грубим порушенням законодавства про надра.
Згідно з проведеними розрахунками, шкода, заподіяна державі внаслідок незаконного видобування корисних копалин, перевищує 120 млн грн.
Під час обшуків правоохоронці вилучили електронасос, 10 виробничих об’єктів для фасування та маркування продукції, понад 2 тисячі ємностей із готовою водою, майже 900 порожніх контейнерів, маркувальні засоби та документацію з чорновими записами.
Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та арешт вилучених речових доказів.
