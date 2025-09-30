На Миколаївщині викрили незаконний видобуток підземних вод на 120 млн грн

На Миколаївщині прокурори викрили масштабну схему незаконного користування надрами, через яку державі завдано збитків на понад 120 млн грн. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Директор одного з товариств Баштанського району повідомлений про підозру у незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення – підземних вод, повідомляє Спеціалізована екологічна прокуратура.

За даними слідства, з січня 2024 року по вересень 2025 року директор товариства спільно з іншою особою незаконно видобував підземні води без відповідного дозволу.

Видобуті ресурси потім використовувалися для виробництва, фасування та продажу питної води населенню, що є грубим порушенням законодавства про надра.

Згідно з проведеними розрахунками, шкода, заподіяна державі внаслідок незаконного видобування корисних копалин, перевищує 120 млн грн. – повідомили в ОГП.

Під час обшуків правоохоронці вилучили електронасос, 10 виробничих об’єктів для фасування та маркування продукції, понад 2 тисячі ємностей із готовою водою, майже 900 порожніх контейнерів, маркувальні засоби та документацію з чорновими записами.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та арешт вилучених речових доказів.

