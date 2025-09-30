В Николаевской области разоблачили незаконную добычу подземных вод на 120 млн грн
Киев • УНН
В Николаевской области прокуроры разоблачили масштабную схему незаконного пользования недрами, которая нанесла государству ущерб на более чем 120 млн грн. Директор общества в Баштанском районе подозревается в незаконной добыче подземных вод для производства и продажи питьевой воды.
В Николаевской области прокуроры разоблачили масштабную схему незаконного пользования недрами, из-за которой государству нанесен ущерб на более чем 120 млн грн. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
Директор одного из обществ Баштанского района уведомлен о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения – подземных вод, сообщает Специализированная экологическая прокуратура.
2 миллиарда убытков: завершено расследование по халатности экс-чиновника Минобороны30.09.25, 14:25 • 5556 просмотров
По данным следствия, с января 2024 года по сентябрь 2025 года директор общества совместно с другим лицом незаконно добывал подземные воды без соответствующего разрешения.
Добытые ресурсы затем использовались для производства, фасовки и продажи питьевой воды населению, что является грубым нарушением законодательства о недрах.
Согласно проведенным расчетам, ущерб, причиненный государству в результате незаконной добычи полезных ископаемых, превышает 120 млн грн.
В ходе обысков правоохранители изъяли электронасос, 10 производственных объектов для фасовки и маркировки продукции, более 2 тысяч емкостей с готовой водой, почти 900 пустых контейнеров, маркировочные средства и документацию с черновыми записями.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и аресте изъятых вещественных доказательств.
В заповеднике Винницкой области подпольная лаборатория производила наркотические вещества29.09.25, 16:54 • 2796 просмотров