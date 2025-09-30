В Николаевской области разоблачили незаконную добычу подземных вод на 120 млн грн

В Николаевской области прокуроры разоблачили масштабную схему незаконного пользования недрами, из-за которой государству нанесен ущерб на более чем 120 млн грн. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Директор одного из обществ Баштанского района уведомлен о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения – подземных вод, сообщает Специализированная экологическая прокуратура.

По данным следствия, с января 2024 года по сентябрь 2025 года директор общества совместно с другим лицом незаконно добывал подземные воды без соответствующего разрешения.

Добытые ресурсы затем использовались для производства, фасовки и продажи питьевой воды населению, что является грубым нарушением законодательства о недрах.

Согласно проведенным расчетам, ущерб, причиненный государству в результате незаконной добычи полезных ископаемых, превышает 120 млн грн. – сообщили в ОГП.

В ходе обысков правоохранители изъяли электронасос, 10 производственных объектов для фасовки и маркировки продукции, более 2 тысяч емкостей с готовой водой, почти 900 пустых контейнеров, маркировочные средства и документацию с черновыми записями.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и аресте изъятых вещественных доказательств.

