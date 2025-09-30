$41.320.16
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВА
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
В Николаевской области разоблачили незаконную добычу подземных вод на 120 млн грн

Киев • УНН

В Николаевской области прокуроры разоблачили масштабную схему незаконного пользования недрами, которая нанесла государству ущерб на более чем 120 млн грн. Директор общества в Баштанском районе подозревается в незаконной добыче подземных вод для производства и продажи питьевой воды.

В Николаевской области разоблачили незаконную добычу подземных вод на 120 млн грн

В Николаевской области прокуроры разоблачили масштабную схему незаконного пользования недрами, из-за которой государству нанесен ущерб на более чем 120 млн грн. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Директор одного из обществ Баштанского района уведомлен о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения – подземных вод, сообщает Специализированная экологическая прокуратура.

По данным следствия, с января 2024 года по сентябрь 2025 года директор общества совместно с другим лицом незаконно добывал подземные воды без соответствующего разрешения.

Добытые ресурсы затем использовались для производства, фасовки и продажи питьевой воды населению, что является грубым нарушением законодательства о недрах.

Согласно проведенным расчетам, ущерб, причиненный государству в результате незаконной добычи полезных ископаемых, превышает 120 млн грн. 

– сообщили в ОГП.

В ходе обысков правоохранители изъяли электронасос, 10 производственных объектов для фасовки и маркировки продукции, более 2 тысяч емкостей с готовой водой, почти 900 пустых контейнеров, маркировочные средства и документацию с черновыми записями.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и аресте изъятых вещественных доказательств.

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Николаевская область
Генеральный прокурор Украины
Украина