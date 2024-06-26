На матчі Україна-Бельгія розгорнули банер із зображенням полеглого військового Назарія "Грінки" Гринцевича
Київ • УНН
Банер із зображенням загиблого українського солдата Назарія "Гринька" Гринцевича, створений зі 182 фотографій за допомогою штучного інтелекту, розгорнули вболівальники під час матчу Україна-Бельгія з написом "Мир має ціну"
Під час матчу Україна-Бельгія вболівальники розгорнули банер із зображенням полеглого військового Назарія "Грінки" Гринцевича, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Зображення із підписом "Мир має ціну" зібрав штучний інтелект із 182 світлини загиблих українських військових, які у цивільному житті належали до фанатських рухів українських клубів, пише UkraineNow. 21-річний вінничанин Назарій Гринцевич вболівав за місцеву "Ниву".
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