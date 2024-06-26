Киев • УНН
Баннер с изображением погибшего украинского солдата Назария "Гренки" Гринцевича, созданный из 182 фотографий с помощью искусственного интеллекта, развернули болельщики во время матча Украина-Бельгия с надписью "Мир имеет цену"
Во время матча Украина-Бельгия болельщики развернули баннер с изображением павшего военного Назария "Гренки" Гринцевича, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Изображение с подписью "Мир имеет цену" собрал искусственный интеллект из 182 фотографии погибших украинских военных, которые в гражданской жизни принадлежали к фанатским движениям украинских клубов, пишет UkraineNow. 21-летний винничанин Назарий Гринцевич болел за местную "Ниву".
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