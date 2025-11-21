На Луганщині ліквідували чотирьох окупантів з технікою: ГУР показало відео
Київ • УНН
Внаслідок операції ГУР та руху опору в Калиновому на Луганщині ліквідовано чотирьох окупантів, знищено ворожі УАЗ та багі. Медики констатували загибель загарбників.
Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про "гуркіт на Луганщині" - ліквідовано чотирьох окупантів, ворожий УАЗ та багі, пише УНН.
Внаслідок операції ГУР та руху опору російським загарбникам у населеному пункті Калинове тимчасово окупованої Луганської області ліквідовано чотирьох московитів, а також знищено ворожі УАЗ та багі
Після ліквідації російських загарбників та їхніх транспортних засобів, за даними розвідки, "на місце вибуху нагнали швидких з медиками, які лише констатували успішне окобзонення окупантів".
