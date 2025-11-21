В Луганской области ликвидировали четырех оккупантов с техникой: ГУР показало видео

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о "грохоте на Луганщине" - ликвидированы четверо оккупантов, вражеский УАЗ и багги, пишет УНН.

В результате операции ГУР и движения сопротивления российским захватчикам в населенном пункте Калиново временно оккупированной Луганской области ликвидированы четверо московитов, а также уничтожены вражеские УАЗ и багги - сообщили в ГУР в соцсетях, обнародовав видео.

После ликвидации российских захватчиков и их транспортных средств, по данным разведки, "на место взрыва нагнали скорых с медиками, которые лишь констатировали успешное окобзонение оккупантов".

На окраинах оккупированного Мелитополя взлетели в воздух пять "кадыровцев": ГУР показало видео