В Луганской области ликвидировали четырех оккупантов с техникой: ГУР показало видео
Киев • УНН
В результате операции ГУР и движения сопротивления в Калиновом на Луганщине ликвидированы четверо оккупантов, уничтожены вражеские УАЗ и багги. Медики констатировали гибель захватчиков.
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о "грохоте на Луганщине" - ликвидированы четверо оккупантов, вражеский УАЗ и багги, пишет УНН.
В результате операции ГУР и движения сопротивления российским захватчикам в населенном пункте Калиново временно оккупированной Луганской области ликвидированы четверо московитов, а также уничтожены вражеские УАЗ и багги
После ликвидации российских захватчиков и их транспортных средств, по данным разведки, "на место взрыва нагнали скорых с медиками, которые лишь констатировали успешное окобзонение оккупантов".
