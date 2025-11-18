На Київщині викрито підпільне виробництво фальсифікату під відомими торговими марками на 20 млн грн
Київ • УНН
Київська обласна прокуратура та БЕБ викрили організовану групу, що виготовляла фальсифіковану харчову продукцію під відомими торговими марками. Вартість вилученого контрафакту, виробленого в антисанітарних умовах, перевищує 20 мільйонів гривень.
Київська обласна прокуратура спільно з Бюро економічної безпеки викрила організовану групу, що налагодила повний цикл виготовлення та збуту фальсифікованої харчової продукції під відомими торговими марками. Орієнтовна вартість вилученого контрафакту, виробленого в антисанітарних умовах, перевищує 20 мільйонів гривень. Про це пише УНН з посиланням на інформацію прокуратури.
Деталі
Правоохоронці встановили, що підробка, включаючи пластівці, консерви та згущене молоко, виготовлялася у підпільних цехах з порушенням санітарних норм. Безпосередньо на місці виробництва відбувалося також виготовлення тари, пакування та копіювання дизайну оригінальних брендів. Готовий фальсифікат постачався до роздрібних магазинів і на ринки.
Митники Львівщини викрили контрабанду Gucci та Dior на пів мільйона гривень17.11.25, 12:33 • 1766 переглядiв
Під час обшуків було вилучено понад 180 тисяч одиниць контрафактної продукції, обладнання для фасування, поліграфію, сировину та фінансові документи.
Представники торгових марок підтвердили незаконне використання їхніх товарних знаків.
Досудове розслідування триває за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знаку для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі), встановлюються всі причетні особи.
Накрали їжі для військових: начальниця їдальні разом із підлеглими заробляли мільйони на оборудках з харчами12.11.25, 15:37 • 4089 переглядiв