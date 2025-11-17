Митники Львівщини викрили контрабанду Gucci та Dior на пів мільйона гривень

Затриманий на Львівщині мікроавтобус Volkswagen Crafter містив брендові речі у багажу, які ввозилися в Україну без декларування.

Передає УНН із посиланням на Державну митну службу України.

Деталі

У пункті пропуску "Шегині – Медика", у Львівській області, працівники митниці виявили незадекларовані брендові товари, які містив мікроавтобус Volkswagen Crafter. Під час проходження митного контролю, в багажному відділенні автобусу, фахвці митної служби виявили сумки, гаманці, взуття та аксесуари брендів Louis Vuitton, Gucci, Dior, Brunello Cucinelli, Goyard, а також швейцарські годинники OMEGA.

За попередніми даними, вартість товару становить близько 500 тис. гривень. Щодо водія складено протокол про порушення митних правил, відповідно до ч. 2 ст. 471 МКУ.

Фахівці митної служби попередили:

При перетині кордону наземним транспортом у напрямку "в’їзд в Україну" всі товари, загальною вартістю понад 500 євро та вагою більше 50 кг підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню митними платежами.

