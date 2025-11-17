Таможенники Львовщины разоблачили контрабанду Gucci и Dior на полмиллиона гривен

Задержанный во Львовской области микроавтобус Volkswagen Crafter содержал брендовые вещи в багаже, которые ввозились в Украину без декларирования.

Передает УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Детали

В пункте пропуска "Шегини – Медика" во Львовской области сотрудники таможни обнаружили незадекларированные брендовые товары, которые содержал микроавтобус Volkswagen Crafter. Во время прохождения таможенного контроля, в багажном отделении автобуса, специалисты таможенной службы обнаружили сумки, кошельки, обувь и аксессуары брендов Louis Vuitton, Gucci, Dior, Brunello Cucinelli, Goyard, а также швейцарские часы OMEGA.

По предварительным данным, стоимость товара составляет около 500 тыс. гривен. В отношении водителя составлен протокол о нарушении таможенных правил, согласно ч. 2 ст. 471 ТКУ.

Специалисты таможенной службы предупредили:

При пересечении границы наземным транспортом в направлении "въезд в Украину" все товары, общей стоимостью более 500 евро и весом более 50 кг подлежат обязательному декларированию и налогообложению таможенными платежами.

Напомним

Во Львовской области разоблачена контрабанда премиальных телефонов и парфюмерии на почти 17 миллионов гривен, которые пытались ввезти из Польши под видом колбасных изделий.

Старшему инспектору Киевской таможни объявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением. Он оформил растаможку квадроциклов по заниженной стоимости, что повлекло потери бюджета на почти 1 млн гривен.