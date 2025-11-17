Таможенники Львовщины разоблачили контрабанду Gucci и Dior на полмиллиона гривен

$42.040.02
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
07:00 • 21123 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
06:58 • 17223 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
06:27 • 14669 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 18044 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 15226 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 25139 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 41626 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 33990 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 67273 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
российские войска нанесли ракетные удары по центру Балаклеи: погиб человек, среди раненых 14-летняя девочка17 ноября, 01:59 • 12191 просмотра
С начала 2025 года потери россиян на войне в Украине превысили 367 000 человек - Генштаб17 ноября, 02:30 • 16853 просмотра
Ночной ракетный удар по Балаклее: уже трое погибших, число раненых растет17 ноября, 02:59 • 28761 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру08:31 • 6394 просмотра
«Иллюзия обмана 3» лидирует в мировом прокате, тогда как «Бегущий человек» провалился – Variety09:03 • 3844 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
07:00 • 21123 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 67273 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 62296 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 117523 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 97538 просмотра
УНН Lite
«Иллюзия обмана 3» лидирует в мировом прокате, тогда как «Бегущий человек» провалился – Variety09:03 • 3910 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру08:31 • 6494 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 15822 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 35153 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 117523 просмотра
Таможенники Львовщины разоблачили контрабанду Gucci и Dior на полмиллиона гривен

Киев • УНН

 • 684 просмотра

На Львовщине таможенники задержали микроавтобус Volkswagen Crafter, перевозивший незадекларированные брендовые вещи Gucci, Dior и другие на сумму около 500 тыс. гривен. Водитель привлечен к ответственности за нарушение таможенных правил.

Таможенники Львовщины разоблачили контрабанду Gucci и Dior на полмиллиона гривен

Задержанный во Львовской области микроавтобус Volkswagen Crafter содержал брендовые вещи в багаже, которые ввозились в Украину без декларирования.

Передает УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Детали

В пункте пропуска "Шегини – Медика" во Львовской области сотрудники таможни обнаружили незадекларированные брендовые товары, которые содержал микроавтобус Volkswagen Crafter. Во время прохождения таможенного контроля, в багажном отделении автобуса, специалисты таможенной службы обнаружили сумки, кошельки, обувь и аксессуары брендов Louis Vuitton, Gucci, Dior, Brunello Cucinelli, Goyard, а также швейцарские часы OMEGA.

По предварительным данным, стоимость товара составляет около 500 тыс. гривен. В отношении водителя составлен протокол о нарушении таможенных правил, согласно ч. 2 ст. 471 ТКУ.

Специалисты таможенной службы предупредили:

При пересечении границы наземным транспортом в направлении "въезд в Украину" все товары, общей стоимостью более 500 евро и весом более 50 кг подлежат обязательному декларированию и налогообложению таможенными платежами.  

Напомним

Во Львовской области разоблачена контрабанда премиальных телефонов и парфюмерии на почти 17 миллионов гривен, которые пытались ввезти из Польши под видом колбасных изделий. 

Старшему инспектору Киевской таможни объявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением. Он оформил растаможку квадроциклов по заниженной стоимости, что повлекло потери бюджета на почти 1 млн гривен.

Игорь Тележников

Криминал и ЧП