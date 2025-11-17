Таможенники Львовщины разоблачили контрабанду Gucci и Dior на полмиллиона гривен
Киев • УНН
На Львовщине таможенники задержали микроавтобус Volkswagen Crafter, перевозивший незадекларированные брендовые вещи Gucci, Dior и другие на сумму около 500 тыс. гривен. Водитель привлечен к ответственности за нарушение таможенных правил.
Задержанный во Львовской области микроавтобус Volkswagen Crafter содержал брендовые вещи в багаже, которые ввозились в Украину без декларирования.
Передает УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
Детали
В пункте пропуска "Шегини – Медика" во Львовской области сотрудники таможни обнаружили незадекларированные брендовые товары, которые содержал микроавтобус Volkswagen Crafter. Во время прохождения таможенного контроля, в багажном отделении автобуса, специалисты таможенной службы обнаружили сумки, кошельки, обувь и аксессуары брендов Louis Vuitton, Gucci, Dior, Brunello Cucinelli, Goyard, а также швейцарские часы OMEGA.
По предварительным данным, стоимость товара составляет около 500 тыс. гривен. В отношении водителя составлен протокол о нарушении таможенных правил, согласно ч. 2 ст. 471 ТКУ.
Специалисты таможенной службы предупредили:
При пересечении границы наземным транспортом в направлении "въезд в Украину" все товары, общей стоимостью более 500 евро и весом более 50 кг подлежат обязательному декларированию и налогообложению таможенными платежами.
Напомним
Во Львовской области разоблачена контрабанда премиальных телефонов и парфюмерии на почти 17 миллионов гривен, которые пытались ввезти из Польши под видом колбасных изделий.
Старшему инспектору Киевской таможни объявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением. Он оформил растаможку квадроциклов по заниженной стоимости, что повлекло потери бюджета на почти 1 млн гривен.