Завдав збитків майже на 1 млн грн: митник у Києві потайки оформив квадроцикли з підробними документами

Старшому інспектору Київської митниці повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, він у свій вихідний оформив розмитнення партії квадроциклів за заниженою вартістю, попри те, що вони мали ознаки підробки документів, що спричинило втрати бюджету на майже 1 мільйон гривень. Про це пише УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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Прокурорами Київської міської прокуратури старшому державному інспектору Київської митниці повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. За версією обвинувачення, посадовець у свій вихідний день вийшов на роботу для оформлення митної декларації на імпорт партії квадроциклів, які ввозились на митну територію України із залученням компаній-імпортерів, зареєстрованих в офшорних зонах - йдеться у дописі.

Правоохоронці додали, що "попри наявність ознак підробки документів, поданих для митного оформлення, працівник митниці свідомо проігнорував очевидні ризики та безпідставно застосував занижену ставку для розрахунку митних платежів".

Такі дії, як вказано, призвели до недоотримання Державним бюджетом України коштів "на суму майже 1 млн гривень".

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