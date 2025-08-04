Нанес ущерб почти на 1 млн грн: таможенник в Киеве тайком оформил квадроциклы по поддельным документам
Киев • УНН
Старшему инспектору Киевской таможни объявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением. Он оформил растаможку квадроциклов по заниженной стоимости, что повлекло потери бюджета на почти 1 млн гривен.
Старшему инспектору Киевской таможни сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, он в свой выходной оформил растаможку партии квадроциклов по заниженной стоимости, несмотря на то, что они имели признаки подделки документов, что повлекло потери бюджета на почти 1 миллион гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Прокурорами Киевской городской прокуратуры старшему государственному инспектору Киевской таможни сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия. По версии обвинения, должностное лицо в свой выходной день вышло на работу для оформления таможенной декларации на импорт партии квадроциклов, которые ввозились на таможенную территорию Украины с привлечением компаний-импортеров, зарегистрированных в оффшорных зонах
Правоохранители добавили, что "несмотря на наличие признаков подделки документов, поданных для таможенного оформления, работник таможни сознательно проигнорировал очевидные риски и безосновательно применил заниженную ставку для расчета таможенных платежей".
Такие действия, как указано, привели к недополучению Государственным бюджетом Украины средств "на сумму почти 1 млн гривен".
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