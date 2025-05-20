На Київщині водій КІА збив на узбіччі 10-річну дівчинку: дитина загинула, водія взяли під варту

Співробітники слідчого управління поліції Київської області повідомили про підозру водію за вчинення ДТП, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Київській області.

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Трагедія сталась 19 травня, о 08:00 годині в селі Кучаків Бориспільського району. 60-річний водій автомобіля КІА виїхав на зустрічну смугу руху, далі він виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на малолітню дівчинку.

Дитина померла від травм, отриманих внаслідок ДТП. Після затримання водія йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, які призвели до смерті). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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