В Киевской области водитель КИА сбил на обочине 10-летнюю девочку: ребенок погиб, водитель взят под стражу
Киев • УНН
19 мая в селе Кучаков 60-летний водитель выехал на встречную полосу и сбил ребенка. Он задержан, открыто уголовное производство.
Сотрудники следственного управления полиции Киевской области сообщили о подозрении водителю за совершение ДТП, в результате которого погибла 10-летняя девочка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киевской области.
Детали
Трагедия произошла 19 мая, в 08:00 в селе Кучаков Бориспольского района. 60-летний водитель автомобиля КИА выехал на встречную полосу движения, далее он выехал на обочину и совершил наезд на малолетнюю девочку.
Ребенок умер от травм, полученных в результате ДТП. После задержания водителя ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
В настоящее время подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним
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