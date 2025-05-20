В Киевской области водитель КИА сбил на обочине 10-летнюю девочку: ребенок погиб, водитель взят под стражу

Сотрудники следственного управления полиции Киевской области сообщили о подозрении водителю за совершение ДТП, в результате которого погибла 10-летняя девочка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киевской области.

Детали

Трагедия произошла 19 мая, в 08:00 в селе Кучаков Бориспольского района. 60-летний водитель автомобиля КИА выехал на встречную полосу движения, далее он выехал на обочину и совершил наезд на малолетнюю девочку.

Ребенок умер от травм, полученных в результате ДТП. После задержания водителя ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

В настоящее время подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

В Измаиле Одесской области столкнулись скорая и легковушка. В результате ДТП пострадали семь человек, умерла одна женщина.