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Семеро людей постраждали, одна з них - загинула: в Ізмаїлі зіткнулися "швидка" з легковиком

Київ • УНН

 • 460 перегляди

В Ізмаїлі зіткнулися швидка та легковик. Водій легкового авто не пропустив швидку з сиреною. Семеро людей постраждали, одна жінка 1948 р.н. померла в лікарні.

Семеро людей постраждали, одна з них - загинула: в Ізмаїлі зіткнулися "швидка" з легковиком

В автопригоді за участю карети швидкої допомоги та легковика, що сталася на перехресті вулиць Болградська та Білгород-Дністровська постраждало семеро людей, одна з них померла. Про це пише УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Одещини.

Деталі

Попередньо встановлено, що 68-річний водій легкового автомобіля на регульованому перехресті не надав перевагу в русі автомобілю екстреної медичної допомоги, який рухався з увімкненими проблисковими маячками та звуковою сиреною, в результаті чого відбулося зіткнення транспортних засобів.

У дорожньо-транспортній пригоді тілесних ушкоджень зазнали водій та пасажирка легковика, водій та четверо пасажирів "швидкої". Всіх їх доставили до медичного закладу, де одна з травмованих жінок, 1948 р. н., на жаль, померла. Керманичів транспортних засобів буде перевірено на стан сп’яніння

- зазначили у поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Нагадаємо

15 травня приблизно о 19:00 поблизу села Дроздинь на Рівненщині, правоохоронець скоїв ДТП, внаслідок якої загинула жінка. Його затримано, відкрито кримінальне провадження та обрано запобіжний захід.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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