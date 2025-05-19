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Семь человек пострадали, один из них погиб: в Измаиле столкнулись "скорая" с легковушкой

Киев • УНН

 • 292 просмотра

В Измаиле столкнулись скорая и легковой автомобиль. Водитель легкового авто не пропустил скорую с сиреной. Семь человек пострадали, одна женщина 1948 г.р. скончалась в больнице.

Семь человек пострадали, один из них погиб: в Измаиле столкнулись "скорая" с легковушкой

В автокатастрофе с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля, произошедшей на перекрестке улиц Болградская и Белгород-Днестровская, пострадали семь человек, один из них скончался. Об этом пишет УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Детали

Предварительно установлено, что 68-летний водитель легкового автомобиля на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю экстренной медицинской помощи, который двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

В дорожно-транспортном происшествии телесные повреждения получили водитель и пассажирка легковушки, водитель и четверо пассажиров "скорой". Все они были доставлены в медицинское учреждение, где одна из травмированных женщин, 1948 г. р., к сожалению, скончалась. Водители транспортных средств будут проверены на состояние опьянения

- отметили в полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. 

Напомним

15 мая примерно в 19:00 вблизи села Дроздынь на Ровенщине, правоохранитель совершил ДТП, в результате которого погибла женщина. Он задержан, открыто уголовное производство и избрана мера пресечения.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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