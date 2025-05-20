На Київщині дві дівчини-підлітки влаштували жорстку бійку в електричці: поліція розслідує пригоду
Київ • УНН
У Вишневому дві дівчини-підлітки побилися у вагоні електрички. Поліція Київщини проводить перевірку інциденту, відео якого виявили в Telegram.
У місті Вишневе на Київщині дві дівчини підліткового віку вчинили бійку у вагоні електрички. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Київській області, інформує УНН.
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В управлінні уточнили, що відео із бійкою виявили в одному з Telegram-каналів.
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Зазначається, що наразі поліцейські проводять перевірку та встановлюють причетних осіб до даної події, після чого буде надано правову кваліфікацію згідно з чинним законодавством.
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