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На Київщині дві дівчини-підлітки влаштували жорстку бійку в електричці: поліція розслідує пригоду

Київ • УНН

 • 104 перегляди

У Вишневому дві дівчини-підлітки побилися у вагоні електрички. Поліція Київщини проводить перевірку інциденту, відео якого виявили в Telegram.

На Київщині дві дівчини-підлітки влаштували жорстку бійку в електричці: поліція розслідує пригоду

У місті Вишневе на Київщині дві дівчини підліткового віку вчинили бійку у вагоні електрички. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Київській області, інформує УНН.

Деталі

В управлінні уточнили, що відео із бійкою виявили в одному з Telegram-каналів.

Правоохоронці Бучанського районного управління поліції Київщини зареєстрували звернення громадян до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі поліцейські проводять перевірку та встановлюють причетних осіб до даної події, після чого буде надано правову кваліфікацію згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо

Минулого тижня у Києві на Алеї Героїв жінка в неадекватному стані розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників, встановлені на клумбі. Сталася бійка.

Згодом начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що через інцидент в районі меморіалу буде посилено охорону, а на Майдані Незалежності буде заборонено проведення розважальних заходів.

У Києві сталася бійка між співробітником ТЦК і цивільним: що відомо18.04.25, 17:44 • 12731 перегляд

Вадим Хлюдзинський

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