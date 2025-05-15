Бійка на Алеї Героїв у Києві: в КМВА готують рішення щодо посилення охорони в районі меморіалу
Київ • УНН
Після інциденту на Алеї Героїв, де було пошкоджено фотографії загиблих захисників, влада Києва посилить охорону меморіалу та заборонить розважальні заходи на Майдані.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко відреагував на бійку на Алеї Героїв у Києві, де жінка в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників, зазначивши, що готує розпорядження, зокрема щодо посилення охорони в районі меморіалу, а також заборони проведення розважальних заходів на Майдані. Про це Ткаченко написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
Народний Меморіал Памʼяті на Майдані. Бійка, наслідком якої стало пошкодження прапорів, фотографій загиблих
Він заявив, що готує розпорядження щодо:
- посилення охорони в районі меморіалу;
- заборони проведення розважальних заходів на Майдані
у визначених локаціях, а також інших масових заходів (окрім вшанування памʼяті);
- заборони видачі і перегляд виданих дозволів на
комерційну діяльність на локаціях Майдану (аніматори, кульки, фоторамки тощо).
Нагадаємо
У Києві на Алеї Героїв жінка в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників, встановлені на клумбі. Порушницю затримали правоохоронці.