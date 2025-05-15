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США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ
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Бійка на Алеї Героїв у Києві: в КМВА готують рішення щодо посилення охорони в районі меморіалу

Київ • УНН

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Після інциденту на Алеї Героїв, де було пошкоджено фотографії загиблих захисників, влада Києва посилить охорону меморіалу та заборонить розважальні заходи на Майдані.

Бійка на Алеї Героїв у Києві: в КМВА готують рішення щодо посилення охорони в районі меморіалу

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко відреагував на бійку на Алеї Героїв у Києві, де жінка в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників, зазначивши, що готує розпорядження, зокрема щодо посилення охорони в районі меморіалу, а також заборони проведення розважальних заходів на Майдані. Про це Ткаченко написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Народний Меморіал Памʼяті на Майдані. Бійка, наслідком якої стало пошкодження прапорів, фотографій загиблих

- написав Ткаченко.

Він заявив, що готує розпорядження щодо:

  • посилення охорони в районі меморіалу;
    • заборони проведення розважальних заходів на Майдані у визначених локаціях, а також інших масових заходів (окрім вшанування памʼяті);
      • заборони видачі і перегляд виданих дозволів на комерційну діяльність на локаціях Майдану (аніматори, кульки, фоторамки тощо).

        Нагадаємо

        У Києві на Алеї Героїв жінка в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників, встановлені на клумбі. Порушницю затримали правоохоронці.

        Павло Башинський

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