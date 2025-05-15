Драка на Аллее Героев в Киеве: в КГВА готовят решение об усилении охраны в районе мемориала

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отреагировал на драку на Аллее Героев в Киеве, где женщина в неадекватном состоянии разбрасывала цветы и повредила фотографии погибших защитников, отметив, что готовит распоряжение, в частности, об усилении охраны в районе мемориала, а также о запрете проведения развлекательных мероприятий на Майдане. Об этом Ткаченко написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Народный Мемориал Памяти на Майдане. Драка, следствием которой стало повреждение флагов, фотографий погибших - написал Ткаченко.

Он заявил, что готовит распоряжение о:

усилении охраны в районе мемориала;

запрете проведения развлекательных мероприятий на Майдане в определенных локациях, а также других массовых мероприятий (кроме чествования памяти);

запрете выдачи и пересмотра выданных разрешений на коммерческую деятельность на локациях Майдана (аниматоры, шарики, фоторамки и т.п.).

Напомним

В Киеве на Аллее Героев женщина в неадекватном состоянии разбрасывала цветы и повредила фотографии погибших защитников, установленные на клумбе. Нарушительницу задержали правоохранители.