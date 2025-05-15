Драка на Аллее Героев в Киеве: в КГВА готовят решение об усилении охраны в районе мемориала
Киев • УНН
После инцидента на Аллее Героев, где были повреждены фотографии погибших защитников, власти Киева усилят охрану мемориала и запретят развлекательные мероприятия на Майдане.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отреагировал на драку на Аллее Героев в Киеве, где женщина в неадекватном состоянии разбрасывала цветы и повредила фотографии погибших защитников, отметив, что готовит распоряжение, в частности, об усилении охраны в районе мемориала, а также о запрете проведения развлекательных мероприятий на Майдане. Об этом Ткаченко написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Народный Мемориал Памяти на Майдане. Драка, следствием которой стало повреждение флагов, фотографий погибших
Он заявил, что готовит распоряжение о:
- усилении охраны в районе мемориала;
- запрете проведения развлекательных мероприятий на Майдане
в определенных локациях, а также других массовых мероприятий (кроме чествования памяти);
- запрете выдачи и пересмотра выданных разрешений на
коммерческую деятельность на локациях Майдана (аниматоры, шарики, фоторамки и т.п.).
Напомним
В Киеве на Аллее Героев женщина в неадекватном состоянии разбрасывала цветы и повредила фотографии погибших защитников, установленные на клумбе. Нарушительницу задержали правоохранители.