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США-Украина-Турция и россия-Украина-Турция: завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры - СМИ
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США-Украина-Турция и россия-Украина-Турция: завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры - СМИ

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Драка на Аллее Героев в Киеве: в КГВА готовят решение об усилении охраны в районе мемориала

Киев • УНН

 • 608 просмотра

После инцидента на Аллее Героев, где были повреждены фотографии погибших защитников, власти Киева усилят охрану мемориала и запретят развлекательные мероприятия на Майдане.

Драка на Аллее Героев в Киеве: в КГВА готовят решение об усилении охраны в районе мемориала

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отреагировал на драку на Аллее Героев в Киеве, где женщина в неадекватном состоянии разбрасывала цветы и повредила фотографии погибших защитников, отметив, что готовит распоряжение, в частности, об усилении охраны в районе мемориала, а также о запрете проведения развлекательных мероприятий на Майдане. Об этом Ткаченко написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Народный Мемориал Памяти на Майдане. Драка, следствием которой стало повреждение флагов, фотографий погибших

- написал Ткаченко.

Он заявил, что готовит распоряжение о:

  • усилении охраны в районе мемориала;
    • запрете проведения развлекательных мероприятий на Майдане в определенных локациях, а также других массовых мероприятий (кроме чествования памяти);
      • запрете выдачи и пересмотра выданных разрешений на коммерческую деятельность на локациях Майдана (аниматоры, шарики, фоторамки и т.п.).

        Напомним

        В Киеве на Аллее Героев женщина в неадекватном состоянии разбрасывала цветы и повредила фотографии погибших защитников, установленные на клумбе. Нарушительницу задержали правоохранители.

        Павел Башинский

        Павел Башинский

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