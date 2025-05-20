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В Киевской области две девушки-подростка устроили жесткую драку в электричке: полиция расследует происшествие

Киев • УНН

 • 80 просмотра

В Вишневом две девушки-подростка подрались в вагоне электрички. Полиция Киевской области проводит проверку инцидента, видео которого обнаружили в Telegram.

В Киевской области две девушки-подростка устроили жесткую драку в электричке: полиция расследует происшествие

В городе Вишневое Киевской области две девушки подросткового возраста устроили драку в вагоне электрички. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Киевской области, информирует УНН.

Детали

В управлении уточнили, что видео с дракой обнаружили в одном из Telegram-каналов.

Правоохранители Бучанского районного управления полиции Киевской области зарегистрировали обращение граждан в единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях

- говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают причастных к данному событию, после чего будет предоставлена правовая квалификация согласно действующему законодательству.

Напомним

На прошлой неделе в Киеве на Аллее Героев женщина в неадекватном состоянии разбросала цветы и повредила фотографии погибших защитников, установленные на клумбе. Произошла драка.

Впоследствии начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что из-за инцидента в районе мемориала будет усилена охрана, а на Майдане Независимости будет запрещено проведение развлекательных мероприятий.

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Вадим Хлюдзинский

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