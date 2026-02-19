На Київщині чиновники Держгеокадастру погоріли "відрізавши" частину шкільного стадіону для бізнесу
Очільниця Білоцерківського Держгеокадастру та її підлеглий підозрюються у привласненні частини шкільного стадіону в селі Томилівка. Вони змінили дані в Держземкадастрі, приєднавши комунальну землю до приватної ділянки для будівництва ангару.
Київська обласна прокуратура повідомила про підозру очільниці Білоцерківського міськрайонного управління Держгеокадастру та її підлеглому у привласненні частини земельної ділянки комунальної власності, а саме частини шкільного стадіону. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Київської обласної прокуратури.
Деталі
За даними слідства, посадовиця спільно із підлеглим організувала схему з привласнення частини шкільного стадіону у центрі села Томилівка. Реалізували її шляхом несанкціонованої зміни інформації в автоматизованих системах Державного земельного кадастру - зокрема, коригування координат поворотних точок меж земельної ділянки.
Унаслідок таких дій частину землі комунальної власності фактично "приєднали" до приватної ділянки. Надалі привласнену територію використали для самовільного будівництва ангару для сільськогосподарської техніки.
Наразі фігурантам оголошено підозру за:
- ч. 4 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна
шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою
осіб у великих розмірах;
- ч. 3 ст. 362 КК України - несанкціонована зміна
інформації в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до них.
Санкція інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.
Очільниці Білоцерківського міськрайонного Держгеокадастру обрано запобіжний захід - відсторонення від займаної посади. Таке рішення ухвалено з метою запобігання перешкоджанню розслідуванню, можливому знищенню доказів або впливу на свідків.
Досудове розслідування триває. Прокуратура вживає заходів для відновлення прав територіальної громади та притягнення винних до відповідальності
