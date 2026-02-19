$43.290.03
13:31
12:37
11:28
09:20
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
09:12
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
19 лютого, 07:36
19 лютого, 07:02
18 лютого, 16:17
18 лютого, 15:06
18 лютого, 14:25
У рф почали ідеологічну обробку "білих комірців" - ЦПД
19 лютого, 05:31
Генштаб: російські війська втратили 830 солдатів та 406 БпЛА за добу 18 лютого
19 лютого, 05:44
Масштабну наркомережу накрили в межах спецоперації "Рубікон", 104 затриманих в Україні та за кордоном - Генпрокурор Кравченко
08:18
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли
11:15
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціон
12:06
13:31
11:28
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли
11:15
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення
18 лютого, 17:10
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35
18 лютого, 15:06
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Джеффрі Епштайн
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Одеса
Велика Британія
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру
12:42
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціон
12:06
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбу
18 лютого, 19:06
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталі
18 лютого, 12:23
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамою
18 лютого, 11:16
На Київщині чиновники Держгеокадастру погоріли "відрізавши" частину шкільного стадіону для бізнесу

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Очільниця Білоцерківського Держгеокадастру та її підлеглий підозрюються у привласненні частини шкільного стадіону в селі Томилівка. Вони змінили дані в Держземкадастрі, приєднавши комунальну землю до приватної ділянки для будівництва ангару.

На Київщині чиновники Держгеокадастру погоріли "відрізавши" частину шкільного стадіону для бізнесу
Фото: Київська обласна прокуратура

Київська обласна прокуратура повідомила про підозру очільниці Білоцерківського міськрайонного управління Держгеокадастру та її підлеглому у привласненні частини земельної ділянки комунальної власності, а саме частини шкільного стадіону. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Київської обласної прокуратури.

Деталі

За даними слідства, посадовиця спільно із підлеглим організувала схему з привласнення частини шкільного стадіону у центрі села Томилівка. Реалізували її шляхом несанкціонованої зміни інформації в автоматизованих системах Державного земельного кадастру - зокрема, коригування координат поворотних точок меж земельної ділянки.

Унаслідок таких дій частину землі комунальної власності фактично "приєднали" до приватної ділянки. Надалі привласнену територію використали для самовільного будівництва ангару для сільськогосподарської техніки.

Наразі фігурантам оголошено підозру за:

  • ч. 4 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах;
    • ч. 3 ст. 362 КК України - несанкціонована зміна інформації в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до них.

      Санкція інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

      Очільниці Білоцерківського міськрайонного Держгеокадастру обрано запобіжний захід - відсторонення від займаної посади. Таке рішення ухвалено з метою запобігання перешкоджанню розслідуванню, можливому знищенню доказів або впливу на свідків.

      Досудове розслідування триває. Прокуратура вживає заходів для відновлення прав територіальної громади та притягнення винних до відповідальності

      - повідомили у прокуратурі.

      Захопив землю біля Дніпра та незаконно збудував дім: екснардепу Супруненку повідомили про підозру
27.01.26, 15:28

      Євген Устименко

