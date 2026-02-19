На Киевщине чиновники Госгеокадастра погорели, "отрезав" часть школьного стадиона для бизнеса
Киев • УНН
Глава Белоцерковского Госгеокадастра и ее подчиненный подозреваются в присвоении части школьного стадиона в селе Томиловка. Они изменили данные в Госземкадастре, присоединив коммунальную землю к частному участку для строительства ангара.
Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении главе Белоцерковского горрайонного управления Госгеокадастра и ее подчиненному в присвоении части земельного участка коммунальной собственности, а именно части школьного стадиона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Киевской областной прокуратуры.
Детали
По данным следствия, должностное лицо совместно с подчиненным организовало схему по присвоению части школьного стадиона в центре села Томиловка. Реализовали ее путем несанкционированного изменения информации в автоматизированных системах Государственного земельного кадастра - в частности, корректировки координат поворотных точек границ земельного участка.
В результате таких действий часть земли коммунальной собственности фактически "присоединили" к частному участку. В дальнейшем присвоенную территорию использовали для самовольного строительства ангара для сельскохозяйственной техники.
Сейчас фигурантам объявлено подозрение по:
- ч. 4 ст. 191 УК Украины - присвоение чужого имущества
путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой
лиц в крупных размерах;
- ч. 3 ст. 362 УК Украины - несанкционированное изменение
информации в автоматизированных системах лицом, имеющим право доступа к ним.
Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.
Главе Белоцерковского горрайонного Госгеокадастра избрана мера пресечения - отстранение от занимаемой должности. Такое решение принято с целью предотвращения препятствования расследованию, возможному уничтожению доказательств или влиянию на свидетелей.
Досудебное расследование продолжается. Прокуратура принимает меры для восстановления прав территориальной общины и привлечения виновных к ответственности
