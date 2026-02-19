На Киевщине чиновники Госгеокадастра погорели, "отрезав" часть школьного стадиона для бизнеса

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Эксклюзив
13:31 • 3882 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
12:37 • 7542 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
11:28 • 16335 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
09:20 • 20711 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
09:12 • 21828 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 22105 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 17175 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 32294 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 71768 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 51312 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4м/с
68%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В РФ начали идеологическую обработку "белых воротничков" - ЦПД19 февраля, 05:31 • 12801 просмотра
Генштаб: российские войска потеряли 830 солдат и 406 БпЛА за сутки 18 февраля19 февраля, 05:44 • 5124 просмотра
Масштабную наркосеть накрыли в рамках спецоперации "Рубикон", 104 задержанных в Украине и за рубежом - Генпрокурор КравченкоVideo08:18 • 12448 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 13084 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 8226 просмотра
публикации
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
13:31 • 3882 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
11:28 • 16335 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 13115 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 35819 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo18 февраля, 15:06 • 71768 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Джеффри Эпштейн
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Одесса
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра12:42 • 4572 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 8288 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 20682 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 28854 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 30030 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Шахед-136

На Киевщине чиновники Госгеокадастра погорели, "отрезав" часть школьного стадиона для бизнеса

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Глава Белоцерковского Госгеокадастра и ее подчиненный подозреваются в присвоении части школьного стадиона в селе Томиловка. Они изменили данные в Госземкадастре, присоединив коммунальную землю к частному участку для строительства ангара.

На Киевщине чиновники Госгеокадастра погорели, "отрезав" часть школьного стадиона для бизнеса
Фото: Киевская областная прокуратура

Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении главе Белоцерковского горрайонного управления Госгеокадастра и ее подчиненному в присвоении части земельного участка коммунальной собственности, а именно части школьного стадиона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Киевской областной прокуратуры.

Детали

По данным следствия, должностное лицо совместно с подчиненным организовало схему по присвоению части школьного стадиона в центре села Томиловка. Реализовали ее путем несанкционированного изменения информации в автоматизированных системах Государственного земельного кадастра - в частности, корректировки координат поворотных точек границ земельного участка.

В результате таких действий часть земли коммунальной собственности фактически "присоединили" к частному участку. В дальнейшем присвоенную территорию использовали для самовольного строительства ангара для сельскохозяйственной техники.

Сейчас фигурантам объявлено подозрение по:

  • ч. 4 ст. 191 УК Украины - присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах;
    • ч. 3 ст. 362 УК Украины - несанкционированное изменение информации в автоматизированных системах лицом, имеющим право доступа к ним.

      Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

      Главе Белоцерковского горрайонного Госгеокадастра избрана мера пресечения - отстранение от занимаемой должности. Такое решение принято с целью предотвращения препятствования расследованию, возможному уничтожению доказательств или влиянию на свидетелей.

      Досудебное расследование продолжается. Прокуратура принимает меры для восстановления прав территориальной общины и привлечения виновных к ответственности

      - сообщили в прокуратуре.

      Захватил землю возле Днепра и незаконно построил дом: экс-нардепу Супруненко сообщили о подозрении27.01.26, 15:28 • 3583 просмотра

      Евгений Устименко

      ОбществоКриминал и ЧП
      Кибератака
      Недвижимость
      Село
      Техника