В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Захватил землю возле Днепра и незаконно построил дом: экс-нардепу Супруненко сообщили о подозрении

Киев • УНН

Экс-нардепу Александру Супруненко сообщено о подозрении в самовольном занятии 0,3 га земли возле Днепра. Он незаконно построил дом и огородил участок, ограничив доступ к воде.

Захватил землю возле Днепра и незаконно построил дом: экс-нардепу Супруненко сообщили о подозрении

Бывшему народному депутату Украины Александру Супруненко сообщили о подозрении в самовольном занятии земельных участков возле Днепра и незаконном строительстве на них дома, передает УНН.

Прокуроры Соломенской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении 55-летнему народному депутату Украины VI и VIII созывов, который также был депутатом Киевского городского совета

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

И хотя правоохранители не называют имени подозреваемого, УНН стало известно, что речь идет об Александре Супруненко.

Детали

По данным следствия, имея в собственности земельный участок площадью 0,1 га в Днепровском районе столицы, мужчина самовольно занял прилегающие земельные участки коммунальной собственности, расположенные в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр.

Без каких-либо разрешительных документов он огородил забором около 0,3 га земли, ограничив доступ граждан к воде, а также незаконно построил одноэтажный дом площадью 103 кв. м.

Указанные земельные участки расположены в пределах 100-метровой прибрежной защитной полосы, где законодательством запрещено любое строительство и установка ограждений.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 и ч. 4 ст. 197-1 УК Украины.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, решается вопрос о возвращении незаконно занятых земель территориальной общине Киева.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Недвижимость
Генеральный прокурор Украины
Украина
Киев