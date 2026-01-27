Захватил землю возле Днепра и незаконно построил дом: экс-нардепу Супруненко сообщили о подозрении
Киев • УНН
Экс-нардепу Александру Супруненко сообщено о подозрении в самовольном занятии 0,3 га земли возле Днепра. Он незаконно построил дом и огородил участок, ограничив доступ к воде.
Бывшему народному депутату Украины Александру Супруненко сообщили о подозрении в самовольном занятии земельных участков возле Днепра и незаконном строительстве на них дома, передает УНН.
Прокуроры Соломенской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении 55-летнему народному депутату Украины VI и VIII созывов, который также был депутатом Киевского городского совета
И хотя правоохранители не называют имени подозреваемого, УНН стало известно, что речь идет об Александре Супруненко.
Детали
По данным следствия, имея в собственности земельный участок площадью 0,1 га в Днепровском районе столицы, мужчина самовольно занял прилегающие земельные участки коммунальной собственности, расположенные в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр.
Без каких-либо разрешительных документов он огородил забором около 0,3 га земли, ограничив доступ граждан к воде, а также незаконно построил одноэтажный дом площадью 103 кв. м.
Указанные земельные участки расположены в пределах 100-метровой прибрежной защитной полосы, где законодательством запрещено любое строительство и установка ограждений.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 и ч. 4 ст. 197-1 УК Украины.
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, решается вопрос о возвращении незаконно занятых земель территориальной общине Киева.
