Ексклюзив
13:14 • 3856 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 4394 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 3592 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 12182 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 17609 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 14556 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
27 січня, 07:30 • 17222 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 32288 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 81472 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 46702 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Захопив землю біля Дніпра та незаконно збудував дім: екснардепу Супруненку повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Екснардепу Олександру Супруненку повідомлено про підозру у самовільному зайнятті 0,3 га землі біля Дніпра. Він незаконно збудував будинок та огородив ділянку, обмеживши доступ до води.

Захопив землю біля Дніпра та незаконно збудував дім: екснардепу Супруненку повідомили про підозру

Колишньому народному депутату України Олександру Супруненку повідомили про підозру у самовільному зайнятті земельних ділянок біля Дніпра та незаконному будівництві на них будинку, передає УНН.

Прокурори Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 55-річному народному депутату України VI та VIII скликань, який також був депутатом Київської міської ради

- повідомили в Офісі Генпрокурора.

І хоч правоохоронці не називають імені підозрюваного, УНН стало відомо, що йдеться про Олександра Супруненка.

Деталі

За даними слідства, маючи у власності земельну ділянку площею 0,1 га у Дніпровському районі столиці, чоловік самовільно зайняв прилеглі земельні ділянки комунальної власності, розташовані в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро.

Без жодних дозвільних документів він огородив парканом близько 0,3 га землі, обмеживши доступ громадян до води, а також незаконно збудував одноповерховий будинок площею 103 кв. м.

Зазначені земельні ділянки розташовані в межах 100-метрової прибережної захисної смуги, де законодавством заборонено будь-яке будівництво та встановлення огорож.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 та ч. 4 ст. 197-1 КК України.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, вирішується питання щодо повернення незаконно зайнятих земель територіальній громаді Києва.

Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру29.12.25, 20:36 • 29990 переглядiв

Павло Башинський

Кримінал та НП
Нерухомість
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Київ