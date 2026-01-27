Захопив землю біля Дніпра та незаконно збудував дім: екснардепу Супруненку повідомили про підозру

Колишньому народному депутату України Олександру Супруненку повідомили про підозру у самовільному зайнятті земельних ділянок біля Дніпра та незаконному будівництві на них будинку, передає УНН.

Прокурори Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 55-річному народному депутату України VI та VIII скликань, який також був депутатом Київської міської ради - повідомили в Офісі Генпрокурора.

І хоч правоохоронці не називають імені підозрюваного, УНН стало відомо, що йдеться про Олександра Супруненка.

Деталі

За даними слідства, маючи у власності земельну ділянку площею 0,1 га у Дніпровському районі столиці, чоловік самовільно зайняв прилеглі земельні ділянки комунальної власності, розташовані в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро.

Без жодних дозвільних документів він огородив парканом близько 0,3 га землі, обмеживши доступ громадян до води, а також незаконно збудував одноповерховий будинок площею 103 кв. м.

Зазначені земельні ділянки розташовані в межах 100-метрової прибережної захисної смуги, де законодавством заборонено будь-яке будівництво та встановлення огорож.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 та ч. 4 ст. 197-1 КК України.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, вирішується питання щодо повернення незаконно зайнятих земель територіальній громаді Києва.

