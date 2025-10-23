На Хрещатику біля КМДА підпалили шини: підозрюваного затримали
Київ • УНН
Невідомий підпалив автомобільні шини на вулиці Хрещатик у Києві. Поліція затримала місцевого жителя 1977 року народження, який вчинив підпал.
У центрі Києва, на вулиці Хрещатик, невідомий підпалив автомобільні шини, підозрюваного у цьому затримали, у поліції з'ясовують його мотиви, пише УНН.
Як повідомили у місцевих пабліках, інцидент стався біля КМДА.
До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий підпалив автомобільні шини біля адміністративної будівлі по вулиці Хрещатик. Правоохоронці затримали чоловіка, причетного до підпалу. Ним виявився місцевий житель 1977 року народження, його доставили до районного управління поліції. Наразі слідчі встановлюють мотиви вчинку
У ГУ ДСНС у Києві, своєю чергою, повідомили, що отримали повідомлення про загоряння автомобільних покришок на вулиці Хрещатик 23 жовтня об 11:20.
"Ще до прибуття підрозділу, працівниками чергового посту при КМДА здійснено гасіння пожежі за допомогою вогнегасників. Опісля вогнеборці остаточно ліквідували пожежу на площі 3 кв. м об 11:41", - ідеться у повідомленні ДСНС.
Причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці.
