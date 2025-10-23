На Крещатике возле КГГА подожгли шины: подозреваемого задержали
Киев • УНН
Неизвестный поджег автомобильные шины на улице Крещатик в Киеве. Полиция задержала местного жителя 1977 года рождения, совершившего поджог.
В центре Киева, на улице Крещатик, неизвестный поджег автомобильные шины, подозреваемого в этом задержали, в полиции выясняют его мотивы, пишет УНН.
Как сообщили в местных пабликах, инцидент произошел возле КГГА.
В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный поджег автомобильные шины возле административного здания по улице Крещатик. Правоохранители задержали мужчину, причастного к поджогу. Им оказался местный житель 1977 года рождения, его доставили в районное управление полиции. Сейчас следователи устанавливают мотивы поступка
В ГУ ГСЧС в Киеве, в свою очередь, сообщили, что получили сообщение о возгорании автомобильных покрышек на улице Крещатик 23 октября в 11:20.
"Еще до прибытия подразделения, работниками дежурного поста при КГГА осуществлено тушение пожара с помощью огнетушителей. После этого пожарные окончательно ликвидировали пожар на площади 3 кв. м в 11:41", - говорится в сообщении ГСЧС.
Причину возникновения происшествия будут устанавливать правоохранители.
Пожар в многоэтажке Днепровского района Киева остановлен: 10 человек спасены, 1 погибший22.10.25, 06:15 • 18685 просмотров