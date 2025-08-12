На Хмельниччині громада повернула собі частину Єврейського некрополя, де похований засновник хасидизму
Київ • УНН
Суд задовольнив позов прокуратури та скасував незаконну приватизацію будинку-усипальні у Меджибожі. Пам'ятку національного значення, де похований Баал Шем Тов, повернуто у власність громади.
Деталі
У Хмельницькій області суд ухвалив рішення, яке повертає громаді частину пам’ятки національного значення - Єврейський некрополь у Меджибожі. Як повідомили в обласній прокуратурі, підставою для розгляду стала незаконна передача будинку-усипальні, де похований засновник хасидизму Баал Шем Тов та його сподвижники, у приватну власність іноземця.
Летичівська окружна прокуратура подала позов в інтересах держави, оскарживши рішення виконавчого комітету селищної ради та вимагавши скасування державної реєстрації права приватної власності. Суд повністю задовольнив вимоги прокурорів, визнавши попереднє рішення незаконним і зобов’язавши повернути об’єкт до комунальної власності Меджибізької селищної ради.
Рішення вже набрало законної сили. Наразі здійснюються дії для реєстрації права власності на будівлю-усипальню за місцевою громадою.
Довідково
Баал Шем Тов (1698–1760) - видатний духовний лідер, засновник хасидизму, останні два десятиліття свого життя провів у Меджибожі. Його могила, як і могили його учнів, є важливим місцем паломництва, а Єврейський некрополь - одним із найбільш значущих об’єктів єврейської культурної спадщини в Україні.
Цей прецедент став черговим кроком у збереженні національної та релігійної спадщини, захисті прав громад та недопущенні незаконної приватизації культурних об’єктів.
