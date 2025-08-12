На Хмельниччині громада повернула собі частину Єврейського некрополя, де похований засновник хасидизму

$41.450.06
Ексклюзив
09:50 • 11327 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 12046 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 10437 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 9886 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
06:06 • 13149 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
12 серпня, 05:29 • 18301 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 81412 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 128420 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 179197 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 129015 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Теги
Автори
Киянин за $15-25 тисяч "знімав" чоловіків з військового обліку
"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 11326 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закруток
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 81408 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 128418 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ян Ліпавський
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Німеччина
Львів
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантом
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
На Хмельниччині громада повернула собі частину Єврейського некрополя, де похований засновник хасидизму

Київ • УНН

 • 510 перегляди

Суд задовольнив позов прокуратури та скасував незаконну приватизацію будинку-усипальні у Меджибожі. Пам'ятку національного значення, де похований Баал Шем Тов, повернуто у власність громади.

На Хмельниччині громада повернула собі частину Єврейського некрополя, де похований засновник хасидизму

Суд задовольнив позов прокуратури та скасував незаконну приватизацію будинку-усипальні у Меджибожі, де похований Баал Шем Тов - засновник хасидизму, повернувши пам'ятку національного значення у власність громади. Про це повідомили в Офісі генпрокурора, пише УНН.

Деталі

У Хмельницькій області суд ухвалив рішення, яке повертає громаді частину пам'ятки національного значення - Єврейський некрополь у Меджибожі. Як повідомили в обласній прокуратурі, підставою для розгляду стала незаконна передача будинку-усипальні, де похований засновник хасидизму Баал Шем Тов та його сподвижники, у приватну власність іноземця.

Летичівська окружна прокуратура подала позов в інтересах держави, оскарживши рішення виконавчого комітету селищної ради та вимагавши скасування державної реєстрації права приватної власності. Суд повністю задовольнив вимоги прокурорів, визнавши попереднє рішення незаконним і зобов'язавши повернути об'єкт до комунальної власності Меджибізької селищної ради.

Рішення вже набрало законної сили. Наразі здійснюються дії для реєстрації права власності на будівлю-усипальню за місцевою громадою.

Довідково

Баал Шем Тов (1698–1760) - видатний духовний лідер, засновник хасидизму, останні два десятиліття свого життя провів у Меджибожі. Його могила, як і могили його учнів, є важливим місцем паломництва, а Єврейський некрополь - одним із найбільш значущих об'єктів єврейської культурної спадщини в Україні.

Цей прецедент став черговим кроком у збереженні національної та релігійної спадщини, захисті прав громад та недопущенні незаконної приватизації культурних об'єктів.

Прокуратура просить розірвати договір оренди землі у Києві із депутатом Царенком12.08.25, 12:12

Степан Гафтко

СуспільствоКультураКримінал та НП
Хмельницька область
Генеральний прокурор (Україна)
Україна