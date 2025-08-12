На Хмельнитчине община вернула себе часть Еврейского некрополя, где похоронен основатель хасидизма

$41.450.06
48.200.00
ukenru
Эксклюзив
09:50 • 11248 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 11966 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 10384 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
08:17 • 9788 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
06:06 • 13107 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
12 августа, 05:29 • 18280 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 81349 просмотра
Собственные бренды аптек: как они помогают снизить цены на лекарства и сохранить качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 128368 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 179170 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 129014 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4.1м/с
36%
755мм
Популярные новости
Киевлянин за $15-25 тысяч "снимал" мужчин с воинского учета12 августа, 02:50 • 20034 просмотра
«Будущее Украины должно основываться на свободе»: премьер-министры Великобритании и Канады обсудили поддержку Украины12 августа, 03:11 • 15373 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу06:40 • 11125 просмотра
Ракетный удар по учебной базе в Украине унес жизни иностранных новобранцев - NYT06:46 • 13235 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа07:04 • 16854 просмотра
публикации
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
Эксклюзив
09:50 • 11264 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 9610 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа07:04 • 16930 просмотра
Собственные бренды аптек: как они помогают снизить цены на лекарства и сохранить качество
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 81363 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 128382 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ян Липавский
Андрей Сибига
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Германия
Львов
Реклама
УНН Lite
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу06:40 • 11179 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 22379 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 179175 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 122734 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 238773 просмотра
Актуальное
Truth Social
Financial Times
Леопард 2
MIM-104 Patriot
Хранитель

На Хмельнитчине община вернула себе часть Еврейского некрополя, где похоронен основатель хасидизма

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Суд удовлетворил иск прокуратуры и отменил незаконную приватизацию дома-усыпальницы в Меджибоже. Памятник национального значения, где похоронен Баал Шем Тов, возвращен в собственность общины.

На Хмельнитчине община вернула себе часть Еврейского некрополя, где похоронен основатель хасидизма

Суд удовлетворил иск прокуратуры и отменил незаконную приватизацию дома-усыпальницы в Меджибоже, где похоронен Баал Шем Тов - основатель хасидизма, вернув памятник национального значения в собственность общины. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, пишет УНН.

Детали

В Хмельницкой области суд принял решение, которое возвращает общине часть памятника национального значения - Еврейский некрополь в Меджибоже. Как сообщили в областной прокуратуре, основанием для рассмотрения стала незаконная передача дома-усыпальницы, где похоронен основатель хасидизма Баал Шем Тов и его сподвижники, в частную собственность иностранца.

Летичевская окружная прокуратура подала иск в интересах государства, обжаловав решение исполнительного комитета поселкового совета и потребовав отмены государственной регистрации права частной собственности. Суд полностью удовлетворил требования прокуроров, признав предыдущее решение незаконным и обязав вернуть объект в коммунальную собственность Меджибожского поселкового совета.

Решение уже вступило в законную силу. Сейчас осуществляются действия для регистрации права собственности на здание-усыпальницу за местной общиной.

Справка

Баал Шем Тов (1698–1760) - выдающийся духовный лидер, основатель хасидизма, последние два десятилетия своей жизни провел в Меджибоже. Его могила, как и могилы его учеников, является важным местом паломничества, а Еврейский некрополь - одним из наиболее значимых объектов еврейского культурного наследия в Украине.

Этот прецедент стал очередным шагом в сохранении национального и религиозного наследия, защите прав общин и недопущении незаконной приватизации культурных объектов.

Прокуратура просит расторгнуть договор аренды земли в Киеве с депутатом Царенко12.08.25, 12:12 • 1568 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоКультураКриминал и ЧП
Хмельницкая область
Генеральный прокурор Украины
Украина