На Хмельнитчине община вернула себе часть Еврейского некрополя, где похоронен основатель хасидизма

Суд удовлетворил иск прокуратуры и отменил незаконную приватизацию дома-усыпальницы в Меджибоже, где похоронен Баал Шем Тов - основатель хасидизма, вернув памятник национального значения в собственность общины. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, пишет УНН.

Детали

В Хмельницкой области суд принял решение, которое возвращает общине часть памятника национального значения - Еврейский некрополь в Меджибоже. Как сообщили в областной прокуратуре, основанием для рассмотрения стала незаконная передача дома-усыпальницы, где похоронен основатель хасидизма Баал Шем Тов и его сподвижники, в частную собственность иностранца.

Летичевская окружная прокуратура подала иск в интересах государства, обжаловав решение исполнительного комитета поселкового совета и потребовав отмены государственной регистрации права частной собственности. Суд полностью удовлетворил требования прокуроров, признав предыдущее решение незаконным и обязав вернуть объект в коммунальную собственность Меджибожского поселкового совета.

Решение уже вступило в законную силу. Сейчас осуществляются действия для регистрации права собственности на здание-усыпальницу за местной общиной.

Справка

Баал Шем Тов (1698–1760) - выдающийся духовный лидер, основатель хасидизма, последние два десятилетия своей жизни провел в Меджибоже. Его могила, как и могилы его учеников, является важным местом паломничества, а Еврейский некрополь - одним из наиболее значимых объектов еврейского культурного наследия в Украине.

Этот прецедент стал очередным шагом в сохранении национального и религиозного наследия, защите прав общин и недопущении незаконной приватизации культурных объектов.

