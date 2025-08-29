На Харківщині тривають ремонтні роботи з відновлення газопостачання
На Харківщині тривають роботи з відновлення газопостачання. Близько 20 тисяч абонентів у 46 населених пунктах залишаються без газу.
В населених пунктах Харківського району Харківської області продовжуються ремонтні роботи щодо відновлення газопостачання. Про це інформує УНН з посиланням на офіційний Телеграм-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
Продовжуємо ремонтні роботи щодо відновлення газопостачання в населених пунктах Харківського району. Аварійні бригади докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути газ у домівки всіх жителів громад, яких торкнулася аварія
За словами Синєгубова, станом на 22:00 28.08.2025, без газопостачання залишалися близько 20 тисяч абонентів у 46 населених пунктах.
28 серпня на Харківщині сталася розгерметизація магістрального газопроводу. 30 тисяч абонентів у 56 населених пунктах залишилися без газопостачання, але подачу газу частково відновлено.
