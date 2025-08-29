$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 18980 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 34101 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 103764 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 56229 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 69308 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 108258 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 121667 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 104484 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 116937 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84321 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
На Харківщині тривають ремонтні роботи з відновлення газопостачання

Київ • УНН

 • 18 перегляди

На Харківщині тривають роботи з відновлення газопостачання. Близько 20 тисяч абонентів у 46 населених пунктах залишаються без газу.

На Харківщині тривають ремонтні роботи з відновлення газопостачання

В населених пунктах Харківського району Харківської області продовжуються ремонтні роботи щодо відновлення газопостачання. Про це інформує УНН з посиланням на офіційний Телеграм-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Продовжуємо ремонтні роботи щодо відновлення газопостачання в населених пунктах Харківського району. Аварійні бригади докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути газ у домівки всіх жителів громад, яких торкнулася аварія

- йдеться у дописі чиновника.

За словами Синєгубова, станом на 22:00 28.08.2025, без газопостачання залишалися близько 20 тисяч абонентів у 46 населених пунктах.

Нагадаємо

28 серпня на Харківщині сталася розгерметизація магістрального газопроводу. 30 тисяч абонентів у 56 населених пунктах залишилися без газопостачання, але подачу газу частково відновлено.

В Міненерго відповіли, чи готова Україна до опалювального сезону28.08.25, 13:12 • 3058 переглядiв

Віта Зеленецька

Суспільство
Олег Синєгубов
Харківська область
Укргазвидобування